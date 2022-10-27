大陸宮鬥劇《後宮甄嬛傳》2011年播出後，紅遍兩岸三地，更捧紅一票演員孫儷、陳建斌和蔡少芬等人，播畢11年至今仍一再重播，死忠粉絲更是數不清。最近上海傳出有16名大媽包下劇組翻拍《甄嬛傳》，影片在網路上爆紅瘋傳；但這種行為其實已涉嫌侵權，《甄嬛傳》製作人曹平表示「要求下架」。

綜合陸媒報導，大陸網路上瘋傳一段影片，「16名上海退休阿姨過戲癮赴橫店包劇組翻拍《甄嬛傳》」，短時間掀起網友熱烈討論，對於這些大媽的服裝、化妝和對戲台詞都看得嘖嘖稱奇；據悉，該影片從9月上傳到影音平台後，至今已超過千萬觀看次數。

而正版《後宮甄嬛傳》製作人曹平對此做出回應，「公司法務已經在準備資料給平台，要求下架相關影片」，不過，暫時不打算對這些阿姨們還有策畫者的責任，更大方表示，「觀眾喜歡，我們也能理解」。

影片下架消息曝光後，網友也持不同看法，有的幫大媽們說話，也有的認為製作人堅守版權很對，「她們自娛自樂，又沒獲利，何必較真？」、「大家笑一笑還不錯啊，大媽們演得很好欸」、「人家只是要求下架，沒有要賠償就很大方了」、「下架合理，版權意識太薄弱了」、「畢竟沒經過《甄嬛傳》官方同意啊」。