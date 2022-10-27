彌陀千人造勢大會場盛況空前，展現不分藍綠挺邁連任。(陳其邁競選辦公室提供／林雅惠傳真)

高雄市長陳其邁橋頭後援會今晚成立，陳其邁一進場就受到大批民眾熱烈歡迎。(陳其邁競選辦公室提供／林雅惠傳真)

九合一選舉將到，高雄市長陳其邁彌陀及橋頭後援會今晚陸續成立，陳其邁一進場就受到大批民眾熱烈歡迎，上台致詞時，他強調上屆補選在彌陀區拿下6成9選票，請大家這次幫忙他衝到7成，另對橋頭選民感謝上次給他7成7高得票率，希望這次開出8成選票，強調自己是縣市合併後第一個在地市長，市民的大小事情都是他內心的大事。

值得一提的是，過去一向被視為偏藍的彌陀區，當地12名里長今晚都出席後援會，與地方農、漁會頭人連袂表態支持陳其邁，彌陀千人造勢大會場盛況空前，展現不分藍綠挺邁的翻騰氣勢。

陳其邁細數這2年來在彌陀投入的多項工程，包括舊港橋拓寬與彌陀港疏浚工程，到南寮漁港海岸光廊、觀景台、彩繪防波堤等觀光建設以及漁港整治，打造北高雄海線「黃金海岸」，更以高效率與大魄力，讓新台17線從彌陀經梓官到市區20分鐘不再是夢想。

他說，市民大大小小的事都是他心裡的大事，他不僅擔心漁民，也操心農民，「讀書的我也擔心、公園我也擔心，連女性市民懷孕我也操心！」不忘宣傳市府近日推出的「好孕專車」補助孕婦搭乘計程車產檢。

陳其邁到橋頭後援會致詞表示，時間過得很快，這2年來到橋頭幾次已數不清，感謝上次補選在橋頭區拿到很高的得票率，他也都放在心上。

橋頭農會總幹事、橋頭後援會會長陸清海致詞表示，陳其邁這2年認真、打拼建設，橋頭鄉親都看在眼裡，市長讓橋頭未來有更好的發展，過去橋頭是民主聖地，這次橋頭也不意外，鄉親要繼續相挺陳其邁再拚4年。

從彌陀的漁業發展到橋頭科學園區的建設，陳其邁將橋頭科學園開發期程從原本規劃6年加速縮短為3年，串聯南台灣科技S廊帶，目前已有鴻海電動車、國巨、日月光等國際大廠確定進駐，為地方產業挹注蓬勃商機。開發產業園區同時積極規畫北高雄交通，增設岡山第二交流道、拓寬橋科匝道與聯外道路規劃。

今晚2場後援會上，陳其邁特別感謝彌陀、橋頭在地農、漁會與地方的支持，2年拚4年，大小事從彌陀海邊到原鄉部落，都是市長的服務區，推出的公托、公幼等政策大受好評，領先全國婦女產檢都能搭計程車，有阿桑直嘆陳其邁「怎麼不早點當市長，早點當市長老人家就能享受福利」。