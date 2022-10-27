泰國演員諾庭來台灣開粉絲見面會，大陸粉絲要在台北市公車刊登「諾庭，中國歡迎你」廣告，引起軒然大波。無黨籍台北市議員候選人蘇恆表示， 廣告就只有「歡迎你」3個字，只是一個簡單的商業行為，質疑民進黨北市議員候選人趙怡翔把未經查證的事情大肆宣揚，恣意傷害民間公司。

蘇恆27日在臉粉專貼文表示， 這個公車廣告會之所以引起討論，是因為有綠營議員說公車上貼有「中國歡迎你」的字樣，才引起討論。而事實是，那廣告上面從來就只有「歡迎你」3個字，從未出現「中國歡迎你」幾字。而且台北市公共運輸處也出來說明，廣告並沒有任何問題。

蘇恆接著指出，明明就只是一個簡單的商業行為，但趙怡翔之流卻抓著一篇正常的商業廣告說謊，如果一篇商業廣告都變成統戰滲透，那台灣所謂的民主自由真的是不堪一擊。如果民進黨真的對於自己的施政有信心，為什麼這麼害怕？

蘇恆指出，該廣告業者漁歌廣告的資金來源都可受公評。趙怡翔說是陸資介入，把未經查證的事情大肆宣揚，恣意傷害民間公司。這樣的人選上了，不就會拿著議員的公權力到處欺壓百姓？她呼籲趙怡翔，不要為了選舉而丟了人最基本的本分，應該展現讓人信服的一面爭取支持，而不是透過抹黑他人增加自己的聲量，這才是一個候選人該做的事。