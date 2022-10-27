台中港特區在市府推動「台中港2.0計畫」下，結合生態觀光園區，還有三井OUTLET二期擴建，打造海線娛樂、消費、購物的中心樞紐，成為觀光亮點！位於台中港特區、預計11月9日試營運的「震大金鬱金香酒店」，是海線地區首家國際品牌飯店，首波推出尾牙春酒早鳥案搶市，打響海線餐飲名號。

隨著後疫情時代來臨，沉寂近三年的尾牙春酒市場也開始熱絡起來，市場需求顯現，11月對外試營運的震大金鬱金香酒店，為搶攻台中海線尾牙春酒商機，首發第一彈好康大優惠，主打無國界中式料理、可容納28桌的海悅廳，2022/12/1~2023/03/31期間推出「鴻兔大展尾牙春酒」專案，周一至周四平日每桌8,088+10％起，周五至日及節慶假日每桌10,888+10％起。

「鴻兔大展尾牙春酒」專案並加碼早鳥優惠，凡11月15日前簽約付訂尾牙春酒饗宴者，每桌加贈價值3,000元「珍饈龍蝦料理一道及紅酒乙瓶」限量贈送；主打歐亞Fusion料理的禾憶餐酒館亦推出主廚特製分享餐，適合10至20人Mini Party迷你派對專案，周一至周四每位888元+10％起，周五至周日每位1,088元+10％起，早鳥並贈雞尾酒暢飲。

震大金鬱金香酒店表示，尾牙春酒由徐緯翔及張莛逵雙金主廚聯手操刀中式料理，一次品嚐兩位主廚的精湛料理技藝。主廚團隊選用在地小農食材及梧棲當令新鮮海產入菜，融合江浙、粵菜推出新中華料理桌宴。

擁有豐富餐飲資歷的金牌雙主廚，其中，行政主廚徐緯翔在國際品牌飯店二十多年的廚藝，擅用無國界的食藝將台菜精華創新呈現；中餐主廚張莛逵，擁有31年廚師資歷，曾任總統國宴主廚，擅長中餐創意料理，以獨特的烹調方式讓料理散發出簡單清新且時尚的視覺與口感，近兩年參加國際餐飲大賽，均勇奪金牌與銀牌。「鴻兔大展尾牙春酒」專案以主廚經典功夫菜為主軸，包括東坡紹興燉燜肉、時蘿香辣海鮮蝦、功夫嗆鍋椒麻卷、酸菜清燉砂鍋鴨等道地料理，另有海味私房如意拼、麻香秘製黃金鴨、京都洋菜龍鱈捲、白菜砂鍋鮮魚頭等經典菜系供選擇。