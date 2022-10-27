目前消防局出動共23車48人搶救。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市小港區中油大林煉油廠27日晚間10時許發生火警，從老遠即可見濃煙竄天際，現場可火勢相當猛烈，一發不可收拾，消防局獲報後出動18車40人前往搶救，初步了解無人員受傷受困，仍待持續確認中，起火原因待釐清。

高雄市小港區中油大林煉油廠27日晚間10時許發生火警，燃燒火光照亮夜空，不少居民聽到「碰」的爆炸聲響，還有居民說爆炸時房子玻璃差點震碎，包含林園、鳳山以及高雄市區都有聽見巨大聲響。

當地里長洪富賢也拍下影片，熊熊火勢不斷燃燒，他說，後來又連續有好幾聲爆炸聲。消防局表示，目前消防局出動共23車48人，現場於第三重油脫硫工場燃燒硫化氫，消防人員正奮力搶救中。

環保局證實，初步了解得知事故地點為「第三低硫燃油工場」的高壓區發生氣爆，目前相關人員已經到場了解，事故原因仍待釐清。

中油也對此回應：「台灣中油大林煉油廠第三重油脱硫工場高溫區發生起火，目前得知人員皆平安，火勢仍在控制中，起火原因尚在調查中。」