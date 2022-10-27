第24屆夏季達福林匹克運動會(聽障奧運)中華保齡球代表隊27日再傳奪牌好消息，林香孜、黃淑敏及薛秀珍在女子三人賽摘下銀牌，在這個項目連續5天有獎牌入袋。

挑戰本屆聽奧保齡球女子三人賽的林香孜、黃淑敏及薛秀珍都是國際賽事經驗豐富的好手，開賽起便穩居前4席，打完預賽6局，以總和3123分、預賽第4名晉級準決賽。

準決賽中華隊以187比171力克預賽第1名南韓隊、闖進金牌戰，決賽則對上近年興起的歐洲強權烏克蘭隊，可惜三人未能延續4強賽比賽手感，以171比183落敗，但仍再為中華聽奧代表團拿下一面銀牌，總統蔡英文也在奪牌第一時間拍發賀電向選手表達恭賀之意，期盼選手再接再厲、為國爭光。

聽奧保齡球賽事將在28日休兵一天，29及30日將分別舉行團體賽及盟主賽，中華隊男子選手謝盛福、林呈恩、陳建豪及郭冠銘等4人暫以積分前24名，位列盟主賽選手名單，其中此次比賽表現最佳的謝盛福暫居個人全項第2名；女子隊則是林香孜、黃淑敏、薛秀珍、林雅琴、張堯茜及黃雅婷6人全數暫列盟主賽選手名單，林香孜及薛秀珍暫居個人全項第2、3名，選手們經過休息一天後，將在團體賽中繼續爭奪獎牌，同時累積個人積分，爭取進入盟主賽中的種子席位。

教育部體育署表示，截至目前為止，中華隊在本屆聽奧獎牌數累積至3金9銀12銅，仍有機會突破上屆4金5銀8銅的成績。