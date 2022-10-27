全球自行車產業龍頭－巨大集團今（27）日歡慶50歲生日，董事長杜綉珍表示，美國中低階自行車庫存確實不低，但台灣高階自行車還是非常缺，「巨大的高階零組件已下訂單至2025年」，預期整體自行車銷量仍優於疫情爆發前的2019年，公開駁斥自行車產業因庫存壓力呈現「雪崩式」下滑的傳言！

不僅如此，杜綉珍還說，極端氣候衝擊全球，加上ESG已成為顯學，而自行車的節能低碳特性，勢必成為消費者通勤的最佳方式，歐、美國家愈來愈多消費者自願或在政策推動下的被迫，選擇以自行車或是電動輔助自行車（E-bike）成為交通工具，這就是剛性需求！

她強調，巨大邁向下一個50年，準備迎接另一個剛需，「巨大準備好了，絕對有能力與同業一起合作，一定好好掌握ESG帶來的挑戰和機會，擁抱未來剛需」，協助人類解決極端氣候問題。

巨大集團27日舉行50周年慶，創辦人劉金標、前執行長羅祥安、董事長杜綉珍、執行長劉湧昌合體出席慶祝活動，共同切下50歲生日蛋糕；自行車相關同業包括美利達董事長曾崧柱、全球最大的鏈條供應商－桂盟董事長吳盈進、輪胎大廠建大總裁楊銀明、自行車零組件廠-利奇董事長林育新等均親自到場祝賀，場面相當隆重盛大。

杜綉珍表示，三年疫情結束後，自行車產業受傷最重的是只做OEM、能見度較低的小廠，美國的確中低階自行車該買的人都買了，現在會想買車的是，疫情三年期間騎出樂趣、需要升級到高級車的人。

她說，目前全球最缺高階自行車，而全球最重要產地正是台灣，尤其是很缺高級車零件，「變速器大廠SHIMANO現在下訂最長交期達36個月」，巨大現在已下單到2025年，過去三年的日子是這樣，未來也會有一段日子是這樣。

巨大集團執行長劉湧昌坦言，「自行車產業有挑戰但不悲觀」，大部份自行車業者庫存不算低，中低階自行車市場庫存蠻多的，但是市場有點不平衡，尤其是缺高級車，而台灣生產的高級車非常缺，但整體自行車銷量仍優於疫情爆發前的2019年。

他還說，巨大台灣廠是全球產值最高的工廠，「目前零件庫存最高約四個月，但欠車也欠最多，巨大是有能力消化的，等缺貨的高級車零組件到貨，馬上可以組裝出貨，巨大將透過新車種設計調整庫存，估計約1年半可以歸零。」

劉湧昌說，ESG變成顯學與疫情有關，巨大透過成立「自行車永續聯盟」，籌備與歐盟談自行車碳權，50周年慶活動就有歐洲客戶來訪，而且是自行車產業很有影響力的人，「回到歐盟後一定會放風聲出去」。不過，他也坦言，與歐盟談自行車碳權仍在起步階段，具體怎麼談還不明朗。

杜綉珍強調，歐洲即將課徵碳關稅，「自行車永續聯盟」要與歐洲談碳權，「為何汽車把油車變電動車就享碳權，電動自行車卻不能？」但是，改變觀念需要花一點時間，巨大要把歐美市場連在一起努力談，「做這件事比世界自行車日還有意義，也是階段性目標，終極目標是要向聯合國爭取碳權！」