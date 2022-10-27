聯合利華（Unilever）調升全年營收預測，預估今年營收成長率將超過8％，相較於先前預估的4.5％至6.5％。該公司大幅調高產品售價，以減輕成本躥揚壓力，有助提高營收。

聯合利華同時示警，歐洲和大陸兩大市場的消費者信心疲弱。

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