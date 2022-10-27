聯合利華調升全年營收預測 23:472022/10/27 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聯合利華（Unilever）調升全年營收預測，預估今年營收成長率將超過8％，相較於先前預估的4.5％至6.5％。該公司大幅調高產品售價，以減輕成本躥揚壓力，有助提高營收。 聯合利華同時示警，歐洲和大陸兩大市場的消費者信心疲弱。 《國際產業》業績大好 現代上修全年財測 金管會拍板 保單責準利率確定12月1日調升 預測選戰「藍營大勝」 日本學者竟遭她出征 徐巧芯傻眼酸一句 #聯合利華 #調升 #全年營收 #預測 #Unilever 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股價指數期貨贏家專欄－空方格局 台指期續探低 04:102022/10/26 證券．權證 日本學者神預測九合一選舉！6縣市結果驚人 台北「這人」會贏 20:572022/10/26 政治 日神級學者預測「這縣市」非國民黨籍當選 名嘴：很難想像 07:582022/10/27 政治 保單將升息 買保險變便宜 04:102022/10/26 財經要聞 《國際產業》業績、展望皆美 IBM盤後勁揚逾3% 11:582022/10/20 財經 Preciser運動數據分析平台CEO陳冠吟 打造勝率逾65％API模組 勇闖美國資本市場 04:102022/10/23 專題周報 現代電動車 美首座廠房動工 04:102022/10/25 全球財經 日本學者驚人預測縣市長選戰結局 郭正亮：蔡英文急了 22:432022/10/27 政治 日學者預測台北市長不是他當選 陳時中：我當選可跟中央無縫接軌 11:142022/10/27 政治 主計長：出口不好恐拉低今年經濟成長 04:102022/10/21 財經要聞 日學者預測藍營大勝 蔣萬安爆：竟被1450出征 11:292022/10/27 政治 《國際經濟》Q3通膨創32年新高 恐逼澳洲央行再轉鷹 15:492022/10/26 財經 瑞銀調高大陸今年GDP增長預測至3.2％ 16:422022/10/25 財經 調查：Fed下月升息3碼 機率高 04:102022/10/26 全球財經 頭條揭密》經濟衰退將重創全球 2060中國GDP或無法超越美國 04:202022/10/26 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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