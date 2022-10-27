韓國第三季GDP季增0.3％ 創一年最低 23:472022/10/27 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國央行27日公布，第三季國內生產毛額（GDP）初值季增0.3％，成長率創下一年來最低，但優於市場預估的季增0.1％，出口強勁抵消民間和政府支出疲弱。 第三季GDP年增3.1％，優於第二季的年增2.9％，和市場預期的年增2.8％。 中國經濟回暖 第三季GDP年增3.9％ 陸第三季GDP成長3.9％ 優預期 美上季GDP季增年率2.6％ 高於預期 #GDP #季增 #韓國第 #韓國央行 #國內生產毛額 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 瑞銀調高大陸今年GDP增長預測至3.2％ 16:422022/10/25 財經 《國際經濟》韓通膨高檔不墜 上季GDP恐僅0.1% 11:282022/10/25 財經 《金融》大陸2023年實質GDP估成長4.5% 低檔區卡位 16:092022/10/25 財經 陸去年單位GDP二氧化碳排放 較2005年下降5成 13:032022/10/27 兩岸 日月光投控Q3營收創新高 前三季獲利賺逾一個股本 16:332022/10/27 財經 《韓股》經濟數據堪慮 韓股平盤整理 11:382022/10/25 財經 《韓股》三星領軍 韓股強彈逾1% 12:192022/10/27 財經 智原營收 逐季成長有把握 04:102022/10/26 證券．權證 美股開盤道瓊大漲逾400點 那指疲弱 Meta暴跌23％ 21:452022/10/27 財經 印股基本面有撐 後市不看淡 04:102022/10/25 投資理財 《國際金融》資金大逃亡 人民幣創史上新低 14:392022/10/25 財經 《韓股》韓元觸及13年新低 韓股小跌 16:492022/10/25 財經 法人送暖 智原、旺宏權證有喜 04:102022/10/27 證券．權證 《國際經濟》出口弱>支出增 韓GDP牛步前進 10:582022/10/27 財經 韓嗆陳其邁落選可高升行政院長 柯志恩笑酸：很好啊 11:552022/10/25 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。