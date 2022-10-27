韓國央行27日公布，第三季國內生產毛額（GDP）初值季增0.3％，成長率創下一年來最低，但優於市場預估的季增0.1％，出口強勁抵消民間和政府支出疲弱。

第三季GDP年增3.1％，優於第二季的年增2.9％，和市場預期的年增2.8％。