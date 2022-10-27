房價反轉了，最新出爐的第3季國泰全國房地產指數顯示，台北市2022年第3季預售屋房價單季下跌4.55％，從史上最高點下滑；不過新竹房價還是持續衝高，已躋身全台七大都市第三高，台南則「超車」高雄。展望後市，未來房市將面臨七大不利因素，短期內變數仍多。

由國立政治大學地政系退休教授張金鶚擔任計畫主持人、景文科技大學副教授章定煊擔任協同主持人的國泰房地產指數，顯示第3季全台七大城市預售市場，在房價高漲、推案遞延效應下，比起上季，呈價量俱漲，全台房市表現偏熱。

全台每坪可能成交價達47.23萬元，季漲2.99％，超越2014年第3季前波高點、成交量也超越2013年第4季前波高點；相較去年同季，則呈現價漲量穩。

值得注意的是，台北市出現反轉訊號，單季下跌4.55％，至每坪104.08萬元，銷售率連續兩季下滑，未來市場應持續觀察。台北市以都更及危老改建為推案主力，規模量體較小，因推案地點多為精華區域，房價仍維持百萬水準，成交量持穩。

新北市方面，每坪平均52.92萬元，較上一季為價量俱漲，相較去年同季為價漲量穩。推案地點多位於重劃區，推案量大幅增加，新推個案持續推升區域行情，影響銷售表現。

桃園方面，每坪39.86萬元，比上季、去年同期，都是價量俱漲，推案量則創下八年新高。

新竹每坪達49.66萬元，為全台七大城市第三高價，在七都中，單季漲幅最大，達21％之多，開價漲幅也最凶，高達二成。

台中每坪約43.99萬元，比上季價漲量穩，比去年同期價漲量縮。

台南則呈價量俱漲，每坪達33.11萬元，「超車」高雄，近年由於交通建設、南科供應產業鏈及新興重劃區發展，加上低基期房價讓外地消費者對當地房市接受度較高，房價漲幅更為明顯，需求以自住剛性購屋為主，銷售率表現平穩。

高雄比上季價量俱揚，比去年同期價漲量縮，每坪達32.5萬元，受台積電設廠效應弱化、房價上漲和疫情影響，購屋心態轉向保守觀望，銷售率較去年同季減少一成多，成交量減少近三成。

報告也指出，從四季移動趨勢觀察，本波與2013、2014年波段高點相比，各地區成交價均創新高；但成交量呈現兩極發展，桃竹以北地區仍處相對低檔，中南部地區已超過前次波段高點，處於高檔盤整。房市正面臨通膨、土建融緊縮、升息、政府打炒房政策、金融市場震盪、年底選舉及疫情發展等不利變數，房市前景仍具不確定性。