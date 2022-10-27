儘管歐洲經濟已經瀕臨衰退邊緣，不過為了打壓創紀錄新高的通膨，歐洲央行（ECB）27日召開例會後，依然決定連續第二月大舉升息3碼，此舉已在市場預期當中。它還暗示將開始縮減龐大資產負債表，其中一項就是對攸關銀行放貸的定向長期再融資操作（TLTRO）進行緊縮。

該結果出爐後，被視為歐洲公債指標的德國10年期公債價格應聲走高，並壓低殖利率下跌2個基點到2.102％。不過歐元則是擴大貶勢，從宣布前的1.0035美元再度跌破平價關卡到0.9992美元。

ECB總裁拉加德在會後記者會上提到，烏克蘭戰爭與其他全球不確定性，意味歐元區經濟仍舊面臨許多下行風險，至於通膨則持續存在上行風險。

ECB發布聲明指出，它將調高政策（存款）利率3碼到1.5％，創下2009年最高紀錄，此外再融資操作利率也從1.25％上調到2％、邊際貸款利率從1.5％提高到2.25％。它在聲明中還表示「預期未來利率還將繼續調升，確保通膨能適時回到2％的中期目標。」

市場目前預期ECB在年底會將存款利率上調到2％，之後在明年某個時間點會攀升到3％。由於經濟前景波動加劇，導致該升息時間表仍有可能出現改變。

ECB還對縮減8.8兆歐元的資產負債表採取第一步行動，就是對商業銀行提供的第三輪TLTRO進行緊縮，藉此減少對這些銀行的補貼。ECB表示將從11月23日起調整適用於該TLTRO的利率，並向銀行提供額外的自願提前還款日期。

第三輪TLTRO是ECB在疫情期間針對商業銀行提供的一系列低成本兩年期貸款，目的是透過這些銀行將資金挹注到實體經濟。不過今年來利率攀高，反讓商業銀行把這些借來資金重新存入ECB，靠利差賺取暴利，此舉也引發外界不少批評。

至於針對資產收購計畫（APP）以及疫情緊急購買計畫PEPP所買進的資產，原本外界預期也會有所改變，但ECB卻維持以往做法，重申到期後回收的本金仍會全數投入市場，以確保流動性繼續維持寬鬆。