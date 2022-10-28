立委周春米代表民進黨參選屏東縣長，初選落敗的立委莊瑞雄則出任台北市長候選人陳時中競選發言人。前民進黨立委沈富雄表示，看到陳時中這位發言人帶著陳時中到處闖，很奇怪，這是一個敗筆。

沈富雄27日在廣播節目《POP撞新聞》中指出，民進黨有進行像樣初選的，就只有屏東縣長選戰，因為3個候選人都沒有不好，都沒有黑道，而且勢均力敵，派系之間角力很強，所以總統蔡英文不敢動它，但是初選落敗的人反而來台北擔任陳時中的發言人，這個很奇怪。

沈富雄接著表示，該發言人帶著陳時中到處闖，他覺得很奇怪，這是一個敗筆。台北需要你嗎？講話氣勢凌人，說話刺人，在屏東也許可以，但在台北，除了深綠裡頭還有人欣賞，其他有加分嗎？他不禁感嘆說，民進黨這一次選戰，從上到下，各種細節也好、還有大格局，都是不及格的。

另外，針對日本知名台灣選舉研究學者小笠原欣幸26日在臉書預估，22縣市長選舉結果為民進黨5席、國民黨15席、民眾黨1席、無黨籍1席，沈富雄認為，基本上他同意小笠原的看法，而他和小笠原的看法也幾乎完全一致。