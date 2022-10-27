（12:05更新，補充內文）世界羽聯BWF超級750系列法國羽球公開賽，寶島一姐戴資穎在台北時間27日深夜登場，以21比18、21比14擊敗韓國金佳恩，小戴收下對戰6連勝及8強席次；男雙組合「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵，延續首輪擊敗種子的氣勢，24比22、21比16打退中國大陸劉雨辰／歐烜屹，同樣入列8強。

首局戴資穎雖較多主動攻擊，不過也出現一些失誤，才會讓金佳恩6次將分數追平，不過18比18平手後，小戴連下3分，也將第1局拿下；次局小戴在7比6後連得7分拉開差距，並以20比11握有9個賽末點，這時金佳恩連追3分一度讓戰況似乎有些變化，不過最後金佳恩網前小球力道輕了點沒過網，戴資穎鎖定勝利。

盧敬堯／楊博涵這兩周狀況不錯，上周丹麥公開賽擊敗過印尼3屆世錦賽金牌阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），法國公開賽則是首輪氣走大會第2種子、另一組印尼勁旅吉德翁（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo），生涯對戰勝場開胡。

目前世界第25名的盧敬堯／楊博涵，16強賽對上今年印尼公開賽冠軍、目前第16的大陸組合劉雨辰／歐烜屹，首局雙方11度分數打平，並進入「丟士」，「楊肉盧」在錯過2個局點後，終於在第3個局點把這局拿下；第2局3比3後，「楊肉盧」連得4分稍微拉開安全距離，便就此領先到最後，連續兩周賽事晉級到8強。

稍後台灣還有男單王子維要與香港李卓耀爭奪8強。

戴資穎晉級法國羽球公開賽女單8強。（Badminton Photo提供）