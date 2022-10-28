年底縣市長選舉進入倒數，根據《網路溫度計》「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」官方網站公布的縣市長最新預測當選率，台北市長選戰，國民黨蔣萬安仍以38.5％領先民進黨陳時中的33.8％、無黨籍黃珊珊的27.7％；蔣萬安仍領先陳時中4.7個百分點，黃珊珊則逐漸拉近與陳時中差距。

根據《2022選戰溫度計》六都市長選戰最新預測當選率，截至27日早上11點，新北市當選率︰國民黨侯友宜56.8％、民進黨林佳龍43.2％；台北市︰國民黨蔣萬安38.5％、民進黨陳時中33.8％、無黨籍黃珊珊27.7％；桃園市︰國民黨張善政40.4％、民進黨鄭運鵬34.0％、無黨籍鄭寶清13.3％、民眾黨賴香伶12.2％；台中市︰國民黨盧秀燕58.6％、民進黨蔡其昌41.4％；台南市︰民進黨黃偉哲49.5％、國民黨謝龍介35.0％、無黨籍許忠信7.9％、無黨籍林義豐7.7％；高雄市︰民進黨陳其邁61.5％、國民黨柯志恩38.5％。

針對台北市長選戰，若把27日與8日的預測當選率相比，蔣萬安微幅下滑，但仍以38.5％領先，黃珊珊則從26.2％小升至27.7％；蔣萬安仍領先陳時中4.7個百分點，黃珊珊則逐漸拉近與陳時中的差距。