經濟不景氣，不少名店紛紛吹起熄燈號，繼彰化連關兩家爌肉飯名店後，北市也有一家40年歷史的「喜蕾咖啡」近日宣布將在年底熄燈，消息傳出讓許多老饕不捨，直呼最強三明治吃不到了。
喜蕾咖啡位在台北市中山區長春路上，不論是店內裝飾或餐具，都走老派路線，別具歷史的風格也深受不少長輩喜愛，其三明治系列更是饕客造訪必點。
未料老闆娘無預警公告，將在12月退休，同時結束營業，不會有人接班，讓不少民眾大為感嘆，不捨說又一間陪伴自己成長的店家走入歷史。
經濟不景氣，不少名店紛紛吹起熄燈號，繼彰化連關兩家爌肉飯名店後，北市也有一家40年歷史的「喜蕾咖啡」近日宣布將在年底熄燈，消息傳出讓許多老饕不捨，直呼最強三明治吃不到了。
喜蕾咖啡位在台北市中山區長春路上，不論是店內裝飾或餐具，都走老派路線，別具歷史的風格也深受不少長輩喜愛，其三明治系列更是饕客造訪必點。
未料老闆娘無預警公告，將在12月退休，同時結束營業，不會有人接班，讓不少民眾大為感嘆，不捨說又一間陪伴自己成長的店家走入歷史。
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