美國密蘇里州一名50歲送貨員前往送貨，送到一間屋外貼著「內有惡犬」警告標語的民宅，沒想到後來該名送貨員竟被發現陳屍在民宅院子草坪上，警方趕到現場時，發現現場有2隻凶猛惡狗，最後因為其攻擊性太強，只能射殺，目前送貨員死因還在調查當中。

綜合

報導，24日晚間7時，有民眾向雷郡（Ray County）警方報案稱位於Excelsior Springs市民宅有一名50歲亞馬遜送貨員陳屍在院子中，警方抵達現場後，發現屍體旁還有2隻兇猛惡犬，分別為德國牧羊犬與英國獒犬。

由於2隻狗的攻擊性太強，警方表示為保護現場人員與醫護人員的安全，決定將牠們射殺，「我們並不想殺狗，但不幸的是，在當下那個情況是必要的」；附近鄰居則表示，平時經常聽到2犬的叫聲，卻鮮少看見牠們的身影，且民宅外面也有貼「內有惡犬」的警告標語。而死者身上的傷勢，經初步判斷，很可能是遭到狗咬死，但詳細原因仍待驗屍進行調查。

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