中國有一款手遊「羊了個羊」，因為難度太高，破關率不到0.1％，在今年中秋連假爆紅。近日上市公司吉比特公開財報，前3季大賺38.8億人民幣（約172億新台幣），而且利潤全部分掉，董事長盧竑岩就拿走其中3億人民幣（約13億新台幣），相當驚人。

吉比特公布3季財報，以及利潤分配方案，這家遊戲公司擬每10股派發140元人民幣現金，合計金額達10.06億人民幣，前3季淨利潤為10.12億人民幣，也就是說，公司幾乎把一年賺的利潤全部分掉。數據顯示，吉比特前3季營收為38.30億人民幣，凈利潤為10.12億人民幣，主要受到公司轉讓部分股權，還有去年投資的遊戲虧錢導致。

吉比特公司利潤分紅超大手筆。（圖／讀者提供）

不過，利潤下滑還是會分紅，吉比特向全體股東每10股派發140元人民幣現金紅利，截至目前總共派發10.06億人民幣現金紅利，占今年前3季淨利潤的比例為99.4％。換句話說，吉彼特基本上將前3季利潤全部「大方分掉」。

據了解，吉比特是一家網路遊戲研發和開發商，自2004年成立以來，研發多款遊戲，公開資料顯示，《羊了個羊》的開發商為北京簡游科技有限公司（北京簡游），而吉彼特也間接持有其20％股權。對此，吉比特回應，「羊了個羊」收益占比不大，只對投資版塊有正向影響。

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