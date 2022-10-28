由Gamamobi自研的全球同服最強MMORPG手機遊戲《War Of GAMA》，於日前舉辦全球限量的封閉測試活動(CBT) ，吸引近三萬玩家蜂擁參與，並在玩家依依不捨中圓滿落幕，今(10/28)官方特別公開本次封測活動期間相關數據，與玩家分享，感謝玩家的熱情參與及支持，並宣布搶先開啟Google Play 和 iOS App Store 預約，以及計畫舉辦下一次的封測活動，官方表示該款重現端遊的品質、搭配創新單手操作、將幻想帶進現實的遊戲大作，除了以無限變身提升戰力外，還可強化衝裝來加乘，今後將持續優化改善，帶給玩家一個更完美的遊戲世界！

《War Of GAMA》衝裝提升戰力讓打怪無往不利

參與人數滿載 創造輝煌紀錄

《War Of GAMA》於日前舉辦全球限量的封閉測試活動(CBT)已圓滿落幕，全球玩家們熱情參與，短短一周創下近三萬人次參與，玩家以台灣及大陸、美國、韓國、日本地區居 多約佔60%，東南亞各地區也有眾多玩家參與，次日留存率高達42.7%，三日留存突破34.7%，可見玩家們對於《War Of GAMA》相當的喜愛。

官方特別分享封測期間精彩數據：

• 次日留存高達42.7%，三日留存突破34.7%

• 角色上線時間總和：266,945小時

• 角色選擇分佈比例：戰士：27.9% 、精靈：45.1%、 法師：27%

• 平均等級： 31

• 最高等級： 45 、 角色名：空木月

• 最高強化裝備：+9 、裝備名：颶風

• 總爆裝次數：8,377次

• 總怪物被擊殺 : 80,083,685

• 角色PK次數 : 2861

• 變身卡總抽卡次數：948,211次

• 召喚靈總抽卡次數：386,089次

• 變身卡各顏色數量：白色：758,568 、 綠色：94,821 、藍色：85,339、紅色：9,482

• 召喚靈各顏色數量：白色：308,871 、 綠色：38,609 、藍色：34,748、紅色：3,860

• 被使用最多次的變身卡及召喚靈

變身卡：冰龍·弗羅斯坦

召喚靈：剛鰭捕手

《War Of GAMA》超狂變身卡，抽卡張數相當驚人。(圖/業者提供)

《War Of GAMA》召喚靈可助力戰鬥，也讓玩家們狂抽欲罷不能。(圖/業者提供)

為感謝全球玩家對《War Of GAMA》的支持與回響，剛結束全球限量的封閉測試活動(CBT)，官方除宣布搶先開啟Google Play 和 iOS App Store 預約外，也緊接計畫下一次的封測活動(CBT)，並且會開放更多豐富的遊戲系統給用戶們體驗，而官方社群也將不定期舉辦各種活動，喜愛該款大作的玩家們敬請關注官方社群，留意相關資訊，也要記得前往Google Play 和 iOS App Store 預約喔！