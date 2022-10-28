由Gamamobi自研的全球同服最強MMORPG手機遊戲《War Of GAMA》，於日前舉辦全球限量的封閉測試活動(CBT) ，吸引近三萬玩家蜂擁參與，並在玩家依依不捨中圓滿落幕，今(10/28)官方特別公開本次封測活動期間相關數據，與玩家分享，感謝玩家的熱情參與及支持，並宣布搶先開啟Google Play 和 iOS App Store 預約，以及計畫舉辦下一次的封測活動，官方表示該款重現端遊的品質、搭配創新單手操作、將幻想帶進現實的遊戲大作，除了以無限變身提升戰力外，還可強化衝裝來加乘，今後將持續優化改善，帶給玩家一個更完美的遊戲世界！
參與人數滿載 創造輝煌紀錄
《War Of GAMA》於日前舉辦全球限量的封閉測試活動(CBT)已圓滿落幕，全球玩家們熱情參與，短短一周創下近三萬人次參與，玩家以台灣及大陸、美國、韓國、日本地區居 多約佔60%，東南亞各地區也有眾多玩家參與，次日留存率高達42.7%，三日留存突破34.7%，可見玩家們對於《War Of GAMA》相當的喜愛。
官方特別分享封測期間精彩數據：
• 次日留存高達42.7%，三日留存突破34.7%
• 角色上線時間總和：266,945小時
• 角色選擇分佈比例：戰士：27.9% 、精靈：45.1%、 法師：27%
• 平均等級： 31
• 最高等級： 45 、 角色名：空木月
• 最高強化裝備：+9 、裝備名：颶風
• 總爆裝次數：8,377次
• 總怪物被擊殺 : 80,083,685
• 角色PK次數 : 2861
• 變身卡總抽卡次數：948,211次
• 召喚靈總抽卡次數：386,089次
• 變身卡各顏色數量：白色：758,568 、 綠色：94,821 、藍色：85,339、紅色：9,482
• 召喚靈各顏色數量：白色：308,871 、 綠色：38,609 、藍色：34,748、紅色：3,860
• 被使用最多次的變身卡及召喚靈
變身卡：冰龍·弗羅斯坦
召喚靈：剛鰭捕手
為感謝全球玩家對《War Of GAMA》的支持與回響，剛結束全球限量的封閉測試活動(CBT)，官方除宣布搶先開啟Google Play 和 iOS App Store 預約外，也緊接計畫下一次的封測活動(CBT)，並且會開放更多豐富的遊戲系統給用戶們體驗，而官方社群也將不定期舉辦各種活動，喜愛該款大作的玩家們敬請關注官方社群，留意相關資訊，也要記得前往Google Play 和 iOS App Store 預約喔！
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