頂級精油品牌「舒沉香」以珍貴深林之鑚綠奇楠沉香為基底，搶攻金字塔頂端客群，政商名流也成為其愛用者。除了連續二年獲得SNQ國家品質標章、國家品牌玉山獎外，更獲得德國紐倫堡國際發明金牌、瑞士日內瓦國際發明展銀牌，成功躍上國際舞台。「舒沉香」也於今年推出「肌之春逆齡保養系列」的臉部保養用品，針對熟齡肌膚，提供日常保養的解決方案，以頂級原料結合尖端科技，打造專為東方肌膚調配的臉部活膚精華，結合日本製程專利的「特殊薄膜」採純金與純白金製成，富含多種礦物質並結合膠原蛋白，是專用於美容保養品的24K奈米金箔，製程採用「整片」24K奈米金箔並以儀器規格化，製作出符合人體表層肌膚易於塗抹吸收，實現1滴6倍濃縮，1瓶抵6瓶的極致保濕，幫助肌膚底層高效鎖水，補充肌底能量，達到改善肌膚暗沉、延緩肌膚老化。

｢肌之春逆齡保養系列｣是以安全穩定、重視環境、肌膚友善為取向進行研發，並獲得歐盟最具有公信力的之敏感肌膚認證機構「德國權威皮膚科醫生協會」的肌膚敏感測驗「５星最高級別Excellent」認證註１；以及通過亞洲第一大「韓國首家人體臨床試驗專業機構-Ellead實驗室」指標性貼膚測試註２及多項SGS檢驗合格，藉由國內外機構的專業團隊、先進設備技術進行嚴格試驗，證實產品對肌膚無負擔、無不良反應，讓消費者更能安心的養護肌膚。

其次，在功效性方面，委託「嘉南藥理大學」針對｢肌之春逆齡保養系列｣進行相關實測註３。實測發現，使用後臉部與頸部的肌膚明亮度與皺紋改善最為顯著，而肌膚保濕度、斑點改善、皮膚彈性度、毛孔緊縮等也都有大幅改善。其中，「極致黃金逆齡活膚精萃」能使臉部整體肌膚改善達135%，「高效逆齡撫紋凝霜」則可讓頸部整體肌膚改善達65%。

(圖/業者提供)

舒沉香以嚴選頂級原料，結合高端科研技術萃取，成功站穩精油市場，並攜手專業團隊，打造｢肌之春逆齡保養系列｣護膚產品，以「頂級精粹、專利技術、獨創科技」給予熟齡肌膚保養新選擇，享受極致奢華的呵護。

註1：德國權威皮膚科醫生協會肌膚敏感測驗榮獲「５星最高級別Excellent」(2206248363)

註２：韓國專業機構-Ellead實驗室指標性貼膚測試(EL-220701305-02)

註3：嘉南藥理大學針對｢肌之春逆齡保養系列｣之安全性及功效性評估進行相關實測(試驗No. 22-050-A)

舒沉香官網：https://www.shuoudoil.com/index.html