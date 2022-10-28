全臺灣第一個公會堂以及首座文化中心，基隆文化中心作為肩負及綜整基隆多元文化場館的使命，除了是城市重要藝文核心外，地方重大藝文盛事也多在此舉行。在歷經兩年半整修後，翻新整建完成後的基隆演藝廳及島嶼實驗劇場，正式更名為「基隆表演藝術中心」開幕使用，為基隆表演藝術揭開更加亮眼的一幕。

文化局長陳靜萍提到，在基隆文化中心使用長達35年後，這次是第一次迎來整建翻修，對於基隆人來說是等待已久的文化建設。除了提供民眾更好的觀賞體驗，我們針對表演藝術場地專業向上升級之外，適逢疫情尾聲國門開放，希望藉此吸引更多國內外藝文團體，前來享受基隆文化治理下的城市蛻變。

基隆表演藝術中心內的落地窗整建翻修，可讓觀眾由東岸眺望基隆港灣和西岸虎仔山景色。（圖/基隆市政府文化局提供）

在硬體方面，除了原本民眾進出演藝廳的出入口不變，動線上優化以及與時俱進地更新相關設施與設備，包含性別友善廁所、哺乳室等，都可以感受到設計團隊的用心。同時6到7樓高樓層迴廊更是整建完後的一大亮點，包括將封閉的外牆改成落地窗，讓觀眾由東岸眺望基隆港灣和西岸虎仔山景色。

陳靜萍說，全面更新的演藝廳座椅是來自於日本的材料跟布料，大廳呼應基隆海洋意象的水藍色地磚也自義大利而來，服務台更是延伸地磚鋪接於於櫃檯上。其中4到6樓打穿部分樓地板空間的中庭，凸顯空間的通透性之外，未來也將成為可以懸掛藝術作品的立體展示區。

4到6樓通透的的中庭設計，未來也將成為可以懸掛藝術作品的立體展示區。（圖/基隆市政府文化局提供）

基隆文化中心的前身，作為日治時期1903年全臺灣第一個興建公會堂的城市，除了象徵開始邁向現代公民社會的濫觴，讓基隆自日治時期以來，都站在臺灣現代化城市的浪潮前端。

奠基於過去的歷史地位，隨著基隆表演藝術中心的啟用開幕，期許未來基隆表演藝術中心在華麗轉身，專業登場之際，讓這座對於基隆市民來說無可取代的藝文地標，能夠再次成為匯聚基隆，甚至對接世界的藝文能量起點。(基隆市政府文化局廣告)