通膨壓居高不下、各國央行強勢升息，引發全球消費需求快速反轉，許多在疫情期間創造高峰的產業都進入下行週期，整體經濟狀況相當悲觀，不過沙烏地阿拉伯卻在此時成為一大亮點，不僅經濟數據大幅成長，更希望石油產業打下的帝國可以向不同產業擴張。

美媒報導，G20高峰會將在11月登場，預料俄烏戰爭導致能源價格飆升、再生能源轉型受阻、大陸經濟放緩、金融市場遭到拋售、各國央行升息導致經濟衰退及通貨膨脹等經濟議題將成為焦點。

然而阿拉伯卻用不同方式吸引大家的目光，第二季阿拉伯經濟成長達12.2%，寫下近十年來最佳，非石油產業的經濟成長也達8.2%，此外，失業率降至9.7%，女性的失業率降至19.3%，雖然看起來很高，但已經是阿拉伯有史以來最低的表現，提升女性勞動比例是阿拉伯經濟轉型的重要方向。

阿拉伯政府官員表示，「今年許多市場都出現下跌，但阿拉伯上升了，多年來，我們一直在執行一個動態的經濟發展計劃，如今已經看到成果。」阿拉伯的經濟發展資金仍來自石油收入，需要為其他完全不同的產業進行投資與開發。

投資管理機構Invesco Asset Management中東與非洲負責人Zainab Kufaishi表示，阿拉伯在可以好好享受石油收入帶來的繁榮時，選擇投入經濟轉型計畫，這值得密切關注。