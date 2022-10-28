伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）9月辭世後，威廉發布聲明哀悼。

已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世月餘，一封她1990年代寫給威廉王子的耶誕節親筆短箋日前重見天日，文末更以「奶奶」署名，讓王室迷大嘆「想念女王了」，有人甚至感動到「熱淚盈眶」。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《紐約郵報》（New York Post）報導，英國王室粉絲推特帳號「Real Royal Mail」25日在推特Po出一張女王過去給威廉王子的親筆短箋照片，推文描述這張短箋由女王親筆撰寫，送給當時年紀還小的威廉王子，而且顯然女王還送了威廉聖誕倒數月曆（Advent Calendar）。聖誕倒數月曆是用來倒數聖誕節的月曆，通常有24格，從12月1日開始每天打開一格，裏頭有糖果或巧克力。

"William, I hope you enjoy opening this each day, Granny"- A card written in the hand of #QueenElizabethII & sent to the young #PrinceWilliam obviously along with an advent calendar. It was purchased from a former employee of #PrincessDiana. pic.twitter.com/qo6j882yUb — Royal Household Mail 🇬🇧 🇺🇦 (@RealRoyalMail) October 25, 2022

這張短箋似乎是用白金漢宮的紙條寫成，女王在上頭親筆寫下：「威廉，我希望你每一天都享受打開這個，奶奶。」

圖為2003年伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）與菲立普親王、查爾斯、威廉的合影。（資料照／TPG、達志影像）

「Real Royal Mail」的推文指出，這張短箋是從已故黛安娜王妃（Princess Diana）一位前員工手中買下的，原來黛安娜王妃的前員工將這張短箋賣給了美國波士頓拍賣公司RR Auction，RR Auction又在2016年底公開拍賣，當時RR Auction執行副總李文斯頓（Robert Livingston）描述這是少見的王室內部信函，

預估能以1400英鎊（約新台幣5.2萬元）拍出。

圖為2006年4月伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）與菲立普親王、查爾斯、威廉、卡蜜拉等在桑德赫斯特皇家軍事學院（Sandhurst Military Academy）的合影。（資料照／TPG、達志影像）

這代表女王的耶誕祝福可能是在1997年黛安娜王妃過世前送出的，之後變成了黛安娜的遺物。

已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）生前與威廉、哈利的鏡頭。

這張照片公開沒多久就讓王室迷瘋狂，至今貼文吸引數千人按讚，有人讚嘆「很溫馨」，有粉絲留言女王和威廉的關係很美好，不過貼文更多的是釣出了粉絲的懷念之情，許多人回應「想女王了」、「少了她很奇怪」，還有人似乎因此想起了自己的奶奶，稱照片讓他「熱淚盈眶」、「我奶奶是我的英雄」。