美國國家航空暨太空總署（NASA）成立不明空中現象（UAP）獨立研究小組，成員共有16名專家，自24日起展開長達9個月的調查，透過各種來源的數據研究不明空中現象，並預測其未來可能飛行路線圖，第一份完整報告將於2023年年中公布。

根據NASA聲明，這項研究由NASA科學任務理事會助理副署長埃文斯（Daniel Evans）負責協調，天體物理學家斯佩格爾（David Spergel）擔任主席。

埃文斯說，「NASA召集一群世界頂尖的科學家、數據和人工智慧業者、航天安全專家，結合科學與數據應用於UAP中，而這些發現都將與NASA所秉持的透命、開放和科學誠信原則，一起向大眾公布」。

聲明中提到，UAP對國家安全和航空安全至關重要，符合NASA確保飛機安全的目標之一，研究重點是幫助NASA了解未來能夠收集哪些可能數據，用科學的方式辨別UAP的性質。

NASA科學任務理事會副主任祖布臣（Thomas Zurbuchen）表示，「探索太空和大氣中的未知是NASA的核心任務，瞭解有關UAP的數據有助讓我們得知天空正在發生的事，並獲得重要的科學結論，數據是科學家的語言，讓那些無解的事變得可以解釋」。