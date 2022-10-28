全球金融市場動盪，避險情緒高升，許多投資人選擇搶進美元作為避風港，但貴金屬貿易商SchiffGolf董事長席夫（Peter Schiff）警告，美國的債務問題並不樂觀，而且將導致美元崩盤。

席夫表示，面對創紀錄的高通膨，英國前首相特拉斯（Liz Truss）上任後宣布大規模減稅計畫，但問題是減稅會增加預算赤字，而另一邊英央行則在提高利率，緊縮貨幣政策，這種矛盾讓市場拋售英鎊並使其跌到歷史新低。

席夫說，英國的債務占GDP比率來到85%，超過50%就已經很高了，而減稅可能讓這數字更高，投資人理所當然拋售英鎊，「但他們買了什麼？美元」。

席夫解釋，他們拋售英鎊是因為英國有債務問題，但諷刺的是，美國有更大的債務問題，而他們還是在買美元。美國國債10月初超過31兆美元，且數字持續上升，2022會計年度赤字達到1.3兆美元，債務占GDP比率達125%。

席夫指出，所有政府資金都是源自同樣的稅基，把州和市政債務考慮在美國債務內是很重要的，如果納入其中後，債務占GDP比率還會更高，甚至升到140%。他說，「我們財政混亂比英國大得多，拋售英鎊買美元，這簡直是從油鍋跳進火坑」，並警告美國可能出現債務違約。

席夫表示，美國政府這麼久以來龐大的債務，是受到長期低利率的滋長，一旦利率上升，問題就會擴大。他強調，美國需要高通膨來處理債務。