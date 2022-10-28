高端爭議不斷，近日還被爆出二期臨床試驗合作公司涉及陸資。《盧秀芳辣晚報》節目27日派出辮子妹街訪，不少民眾表示「病毒已經演變了，你還重啟，製作一樣的東西，根本不需要」、「假議題，選舉的噱頭」、「支持民進黨的人很失望！」、「什麼東西不用靠大陸？沒辦法！」、「為什麼這個都是不公開的？高端本來不就是在炒股價嗎？我覺得真的是很荒唐啊！」、「政治面的考量啦，我們老百姓只能先保護自己」。

晚報小編記者辮子妹張卉林表示：「衛福部長薛瑞元說，不排除重啟高端疫苗二期藥品臨床試驗，你贊成嗎？」街訪的年輕人表示：「好瞎！」、「不要吧？浪費時間，大家都打完疫苗了，好像也沒有什麼用」、「病毒已經演變了，你還重啟，製作一樣的東西，根本不需要」、「這些都是假議題，因為現在要選舉，所以你要這樣(重啟)，都是一些噱頭」、「這不是很正常嗎？大家不都是這樣？選前說一套，選後做一套」。

也有人說「疫苗都已經打了，要浪費人民的納稅錢啊？」、「不用重做啊，做也沒有用啊」、「我覺得現在沒有人在承認高端這個疫苗，不用啦」、「現在做完這個，新的(變種)又來了！」

至於高端二期被踢爆有部分是委託中資負責，民眾這樣看：「有點傻眼吧」、「有點驚訝，因為民進黨就是沒有這麼親中，所以它找陸資就會有點奇怪」、「民進黨執政，高端怎麼會經由大陸做？這樣支持民進黨的人也很失望，（辮子妹：怎麼樣？）失望！」

有位民眾說「我打高端，打兩劑，沒有啊，當初就沒疫苗打，才打的啊！（辮：你有後悔嗎？）沒有啊，還好啦，（辮：不是因為信任台灣價值嗎？）一半一半，算有啦！那個新聞不是說，那個陸資拿到這個資料也沒什麼用？就現在個資到處都有，補習班什麼的，應該還好啦。」

還有人說「基本上現在台灣每一家公司，一半以上都會碰到大陸啊，大陸才有錢，大陸才有勢力，大陸才有人脈，什麼都要靠大陸啊，什麼東西不用靠大陸？真的是這樣啊，沒辦法！」

老百姓又是如何看一系列的高端爭議？「為什麼這個都是不公開的？那你人民都打了這麼多，上百萬劑。而且高端本來不就是在炒股價嗎？我覺得真的是很荒唐啊！」、「高端，我覺得好像有點可怕，感覺它的實驗沒有做得很完善，就直接先上市讓人民打」、「政治面的考量啦，後面很多隻手，我們老百姓只能先保護自己」。