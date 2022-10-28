選情奇冷？九合一選舉台北市長三腳督話題不斷，但前立委郭正亮卻在《綠也掀桌》節目斷言，今年投票率會非常低，除了民進黨候選人陳時中漸漸看不到當選希望外，還有就是沒有給年輕人關於台北市的夢想。他舉過去當選希望很低的李應元、姚文智，都曾擘劃對改變台北市的理念，並堅持到底，但陳時中沒有給人這種印象，最後留下的可能就只剩仇恨值很高。

郭正亮表示，以前幫李應元選台北市長，他是毫無機會當選，因為對到馬英九，可是他有一點從頭到尾堅持，就是要遷移松山機場，說那個地方要蓋中央公園。姚文智當選機率也很低，可是從頭到尾有一個立場非常堅持，就是說大稻埕要復興，要蓋一座文化城，對台北西岸總體改造，海港文化繁華的樣貌要恢復回來。

「這兩個人都知道當選機率不高，可是人家從頭到尾都有很鮮明的理念。」郭正亮說，結果我們不記得他的選舉輸多少，可是還記得他的主張。可是陳時中是，他落選之後，可能人家連他的名字都記不起來了。主持人李珮瑄說，不至於吧？他仇恨值那麼高！金句連發。郭正亮說，所以他留給人的印象只有：仇恨值最高那位？

郭正亮指出，就是有關台北市的夢想，你沒有留下一個鮮明的記憶，有些人輸了，可是他(留下的記憶)是很清楚。比如說柯文哲第一次當選，他也很清楚他要幹嘛，五大案他要搞、對大巨蛋有意見，那個不一定對，可是他那次競選的政見就非常鮮明。

「陳時中沒有這種鮮明的，當市長要做什麼的這種印象，（李：所以年輕票完全催不出來？）我覺得跟這個有關！」郭正亮強調，因為這個就會缺少熱情嘛，人家就不知道你為何而戰，為什麼理想而來？所以大家就不知道為什麼要投票，「今年投票率會非常低喔！」這次大家漸漸有一種感覺，陳時中選上的機會很低，綠營投票的意願就會下降，這跟桃園不太一樣。李珮瑄問20幾％未決定的年輕人可能也不會出來投票？郭正亮：「有可能！」