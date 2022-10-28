口福小吃部在南投名間鄉開業將近40年，主打經濟實惠的快炒小吃。民眾黨南投縣議員候選人簡千翔在臉書PO出影片並表示，口福必點的就是爌肉跟空心菜，但他覺得老闆推薦的酥炸嫩雞也很厲害。該影片也出現兩位神祕嘉賓，簡千翔揭曉，就是民進黨名間鄉長候選人陳翰立和民進黨南投縣長候選人蔡培慧。

簡千翔27日在臉書PO出影片並貼文表示，今天他要介紹一家他觀望很久的小吃部，每次走到新街這個路段，就會看到口福的老闆隔著透明的玻璃跟他們揮手加油。因為時間的關係，他總是錯過用餐的機會，只能聞著香氣，告訴自己下次一定要來！前陣子，他特地安排了時間來一償宿願，果然是驚為天人，現在想到店中的爌肉都還會流口水。

簡千翔透露，還有新街的特產冷泉空心菜，也跟一般的不一樣。因為冷泉種植的關係，特別清脆鮮甜，口福小吃部必點的就是爌肉跟空心菜，但他覺得老闆推薦的酥炸嫩雞也很厲害，大家如果有來到名間、新街，一定要來吃吃看喔！

該影片也出現兩位神祕嘉賓，簡千翔揭曉，就是民進黨名間鄉長候選人陳翰立和民進黨南投縣長候選人蔡培慧。