九合一大選新竹市長選戰備受矚目，TVBS最新民調顯示，民眾黨候選人高虹安支持度第一，上升8個百分點至34％，民進黨候選人沈慧虹略增至27％，國民黨候選人林耕仁則下滑至21％。此數據引發PTT鄉民熱議，不少人喊：棄保效應出來了。另有其它人認為「民進黨再耍髒啊，年輕人票要跑光了」、「資側會敗的票，笑死」、「看到喬王拚命打，就知道新竹有大秘寶」、「高真的被這波推上去的，不然本來名字都沒聽過」。

TVBS民調顯示，有82％新竹市民表示會去投票（60％一定會，22％可能會），12％表示不會去投票，另外6％新竹市民尚未決定是否會去投票。目前以民眾黨高虹安的支持度最高，為34％，較七月份論文風波前的調查結果增加了8個百分點；其次為民進黨沈慧虹，支持度由七月時的23％提升至27％；而國民黨林耕仁支持度則下滑6個百分點，至21％，支持度從第一降至第三，是否因藍白票源部分重疊而造成此現象，值得觀察。

交叉分析顯示，民進黨認同者支持沈慧虹的比例增加12個百分點，至78％，綠軍票源有逐漸凝聚的跡象；國民黨認同者支持林耕仁比例減少6個百分點至61％，支持高虹安比例則增加9個百分點至30％；同時民眾黨認同支持高虹安比例增加近兩成，至87％，支持林耕仁降至7％，僅4％支持沈慧虹；而中立選民支持高虹安比例增加8個百分點至31％，支持沈慧虹也增加6個百分點至19％，支持林耕仁比例則略減至13％。此外，新竹市民對林智堅滿意度為50％。

PTT鄉民表示：「DPP欺負小女生，真的噁心」、「TVBS都這樣報導看來穩了」、「看到喬柯親自出馬打，就能看出新竹市真的有見不得人的事」、「DPP這麼髒支持度還是繼續往上升，真棒」、「風雨生信心，三民自都說沈31％了」、「最搞笑的是小智都還有50％XDD」、「新竹人真這麼愛小智這貨喔」、「民進黨再耍髒啊，年輕人票要跑光了」。

還有人說「好像有一個候選人被無視了XD人家正藍」、「如果林最後宣布不玩，就好玩了」、「結果是國民黨支持度崩盤...」、「棄保效應出來了」、「喬王越打越高，笑死，大秘寶要來了」、「高真的被這波推上去的，不然本來名字都沒聽過」、「看到喬王拚命打，就知道新竹有大秘寶」、「民調從不到10打到快40」、「資側會敗的票，笑死」、「就說DPP打了有用，高躺選了」。