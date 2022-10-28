長相貌美、身材火辣的正妹，不論是男女都會忍不住多看幾眼。近日就有分享自己搭高鐵時，旁邊的妹子不僅長相亮眼，穿著更是火辣，側邊全開讓車頭燈全露出來，引發網友暴動。

女網友在臉書《爆廢公社二館》PO出一張照片，只見隔壁走道座位坐了一名正妹，妹子戴著白色帽子，抱著一隻羊布偶，身上僅穿著罩衫和熱褲，北半球一覽無遺，火辣打扮就連女原PO也都忍不住多看幾眼，打趣說「看到這隻羊我還是刪game好了，這關我真的破不了」。

一名女網友搭捷運，看到隔壁妹子火辣穿著，自己也忍不住一直偷看。(圖／爆廢公社二館)

照片曝光吸引1萬網友點讚，超過1000則留言：「你是不是一直坐過站」、「挖靠，這我捨不得下車啊」、「我常坐高鐵怎麼都碰不到」、「我來看北半球的」、「真猛的穿著，都要蹦出來了」、「好大好亮的車頭燈」、「這我可以」，但也有不少網友開嗆：「一看就是假的」、「去隆的啦，沒啥好吹的」。

更有許多人質疑「巧遇」真實性：「這種套路有點膩了」、「連Pose都擺好了，你跟我說是巧合？」、「原PO帳號也不是真的，懷疑自拍後用小號上傳」、「這招用太多次了啦，但不得不說就是有效」。