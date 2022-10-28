居民圍著陳其邁表達訴求。（崔正綱攝）

中油大林煉油廠27日晚間發生火警。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市小港區中油大林煉油廠27日晚間發生火警，濃煙竄天際，強烈的燃燒火光更是將夜空染成一片橘色，不少居民全被爆炸聲嚇壞。事發後，有不少當地居民紛紛到場，也有從隔壁林園區來關心的里長，當地居民一見到陳其邁則是上前表達意見，有人則大喊遷村。

小港區中油大林煉油廠27日晚間發生火警，消防局長王志平表示，消防局晚間22時35分許獲報中油煉油廠第三重油脫硫工場發生火警，中油煉油廠消防隊到場撲滅火勢，現場火勢完全控制，出水降溫中，管線原料也都切斷，目前先做好防護，待管線殘氣自然燃燒完就狀況就能解除，現場沒有人員受困受傷。確切起火原因原因待進一步釐清。

不僅火勢猛烈，當時現場還傳出巨大的爆炸聲響，聲音之大包含林園、鳳山以及高雄市區都有感。因此現場也有當地里長與里民紛紛趕赴現場了解狀況，還有從林園區來的中門里長要求「給交代」，由於中門里就在大林蒲就在隔壁，也受到很大影響。另外，有里民直呼：「住在這很害怕，眼睛閉著都會怕，就怕不知道中油哪天會爆炸」，大喊「遷村！」，也有人大喊：「抗議市府不讓我們遷村！」、「中油事件再發生，居民根本住不下去」。

許多居民看到陳其邁出現也立刻一擁而上表達意見，大喊「整夜都不用睡了！」，陳其邁則是邊聽邊點頭，或是伸手拍肩，安撫居民。