全聯首次與Gogoro合作推出「家庭購物神車Gogoro VIVA XL BELT福利點超值購」。(全聯提供）

全聯超級省周年慶活動，共超過300項商品買1送1，同步推出保護9大動物的友善商品。（吳奕萱攝）

愛買量販第二波周年慶即起至11月1日再加碼， 「全新麵煮藝大賞」116款麵商品最低57折起。（愛買提供）

愛買福忠眷村醬麵紅蔥甜辣3包，原價228元，特價168元。（愛買提供）

city’super周年慶首日11月10日起，由周年慶銷量破萬串的日本麝香葡萄打頭陣，原價999元，特價599元。（city’super提供）

不亞於百貨回饋，超市量販周年慶也陸續開打，除數百項商品買1送1外，全聯也搭配「全支付」優惠，最高回饋16.1%，再抽百萬福利點、超值入手Gogoro；city’super商品全面9折，頂級麝香葡萄再祭59折；愛買麵食商品上百款也57折起，划算囤貨趁現在。

全聯史上最優惠周年慶將開跑，今（28日）至12月1日，超過300項商品買1送1、第2件5折起外，限定10天卡友用全支付單筆每滿千元，送1000福利點，搭配結合PX Pay滿月紅利及銀行卡友日，最高回饋可達16.1%。此外，卡友單筆每滿400元，可抽1萬福利點，等於送出1000元，共有1000名額，若再自備環保袋購物，加碼抽100萬福利點，等同於10萬元。

全聯行銷部協理劉鴻徵指出，30至59歲的主力女性客層，具備良好的環保意識，多數習慣自己拉菜籃，或帶環保袋，自備購物袋的消費者比例達87.5%，遠超過其他零售通路，預計將突破90%。這次最具話題為全聯首次與Gogoro合作，推出「家庭購物神車Gogoro VIVA XL BELT福利點超值購」，限量500台，使用1000福利點＋2988元購車訂金，到Gogoro門市支付尾款7萬9992元，可獲得購物袋、保溫袋、全聯買菜金3萬福利點、政府補助金回饋。

city’super看準疫後報復性消費，同時備戰年度大檔「雙11」，於復興店周年慶祭出高回饋，及上百項異國食材、生活用品1+1優惠，11月10日至11月21日周年慶全面9折、消費滿2000元送150元、滿1萬5000元送限量200元抵用、滿2000元全台免費宅配。

city’super周慶開檔將祭出日本麝香葡萄59折限時搶購、頂級日本A4和牛牛排，及中島水產的頂級海鮮箱購組；另適逢國際酒展，也祭出全台獨家販售「神劍闖江湖Ｘ新潟酒系列」，，為台灣首度亮相開賣的限定清酒，具收藏價值。

愛買量販觀察，首波周年慶消費行為，跟前兩年比更偏向「目的性」購物，近期行李箱銷量翻倍成長，20吋可擴充式的行李箱最為熱賣，全新iPhone 14上市也掀起換機潮，數位電子品類業績2倍成長，最熱銷規格為128G，Pro系列則是256G。

愛買第二波周年慶即起至11月1日止，再加碼推出「全新麵煮藝」大賞，116款麵商品最低57折起，超過10款新品。