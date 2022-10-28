白宮今天表示，美國總統拜登（Joe Biden）下個月參加20國集團（G20）峰會時，「無意」與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會面。
法新社報導，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）說：「他無意與普丁坐下來（會談），這就是我們當今所處的情況。」
拜登之前說過，他沒有計畫在印尼峇里島（Bali）的G20峰會與普丁會面。
至於普丁是否會參加峰會仍尚未確定。（譯者：楊昭彥）1111028
白宮今天表示，美國總統拜登（Joe Biden）下個月參加20國集團（G20）峰會時，「無意」與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會面。
法新社報導，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）說：「他無意與普丁坐下來（會談），這就是我們當今所處的情況。」
拜登之前說過，他沒有計畫在印尼峇里島（Bali）的G20峰會與普丁會面。
至於普丁是否會參加峰會仍尚未確定。（譯者：楊昭彥）1111028
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。