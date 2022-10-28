白宮今天表示，美國總統拜登（Joe Biden）下個月參加20國集團（G20）峰會時，「無意」與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會面。

法新社報導，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）說：「他無意與普丁坐下來（會談），這就是我們當今所處的情況。」

拜登之前說過，他沒有計畫在印尼峇里島（Bali）的G20峰會與普丁會面。

至於普丁是否會參加峰會仍尚未確定。（譯者：楊昭彥）1111028