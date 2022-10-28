創團180年的維也納愛樂，睽違7年再度來台。（牛耳藝術提供）

維也納愛樂在26日全團專機抵台，經過一夜休息，27日傍晚在指揮大師魏瑟-莫斯特帶領下彩排，練習布拉姆斯第三號交響曲、《大學慶典》序曲等曲目，樂團代代相承的黃金之聲在音樂廳迴盪。（張鎧乙攝）

奧地利指揮大師弗朗茲．魏瑟－莫斯特（Franz Welser-Most）27日在台北國家音樂廳指揮維也納愛樂進行彩排。（張鎧乙攝）

創團180年的維也納愛樂，睽違7年再度來台，27日晚間在台北國家音樂廳演出這趟在台行程首場音樂會，觀眾聽得如癡如醉，演出結束後還有兩首安可曲，分別是約瑟夫．史特勞斯的《金翅雀》圓舞曲和愛德華．史特勞斯的《誰來跳舞》快速波卡舞曲，這兩首也是2023年新年音樂會的曲目，台北觀眾因此搶先聽。

樂團在26日全團專機抵台，經過一夜休息，27日傍晚在指揮大師弗朗茲．魏瑟－莫斯特（Franz Welser-Most）帶領下彩排，練習布拉姆斯第三號交響曲、《大學慶典》序曲等曲目，樂團代代相承的黃金之聲在音樂廳迴盪。

首演之夜許多樂迷早早在外排隊準備入場，魏瑟-莫斯特與維也納愛樂以布拉姆斯《大學慶典》序曲揭開序幕，接著是布拉姆斯第三號交響曲，而下半場當德弗札克的第八號交響曲最後一個音落下時，滿場觀眾激動地鼓掌，安可聲不斷，指揮和樂團謝幕多次，也將兩首2023年新年音樂會曲目獻給樂迷。

維也納愛樂下一站將在10月29日到高雄衛武營音樂廳，10月31日、11月1日再回到台北國家音樂廳。值得一提的是，為了能讓更多人感受樂壇盛事，高雄場的衛武營戶外劇場也將同步大螢幕轉播廳內演出。