國立傳統藝術中心台灣音樂館於2019年接受作曲家賴德和捐贈的樂譜手稿等珍貴文物，並開始一系列手稿典藏、製譜出版等相關計畫，2020年進一步展開賴德和生命史調查研究計畫，該計畫成果今出版成《孤獨行路終不悔，賴德和的音樂人生》一書，透過這一連串的工作計畫，期盼能將這位重要前輩音樂家的珍貴藝術資產妥善保存，並推廣讓更多愛樂民眾認識、使用，讓台灣音樂的重要史料發揮更大效益。

賴德和是國家文藝獎得主，創作無數，作品風格融會古今，也結合中西音樂元素，同時和社會議題、其他藝術領域創作者對話，創作如撫慰九二一震災創傷的《安魂曲》，作品中揉合向陽、鍾玲等人的詩作，譜寫出安慰人心的樂曲。扎實的作曲功力以及持續吸收各種音樂養分的熱忱，造就出如今獲獎無數的重量級作曲家。

作者是音樂學者顏綠芬，她表示，書名之所以以「孤獨行路」為名，是希望在偉大的音樂家形象之外，描述一位有血有肉的創作者，以及作為創作者的孤獨和掙扎，因此本書和藝術成就同等重要的，是賴德和老師真實的生命點滴。

27日發表會現場，賴德和與顏綠芬針對新書內容對談，現場有多位音樂界學者專家好友及學生一同到場祝賀本書出版，場面溫馨。

傳藝中心鄒求強副主任於發表會中表示，很感謝賴德和老師將樂譜手稿等珍貴文物捐贈至台灣音樂館，未來也將持續保存典藏、推廣發揚台灣音樂家原創作品，以出版展演的形式，喚起民眾與讀者對台灣音樂的關注，進而達到傳承的目的，也希望本書的出版能將賴德和老師對音樂的熱愛與堅持傳遞到每一位讀者心中。