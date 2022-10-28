文策院「2022 TCCF 創意內容大會」將在下周開跑，27日舉辦展前記者會，由文策院董事長彭俊亨、院長李明哲、文化部文創發展司司長江清松及多位產業界專業人士共同出席。

文策院董事長彭俊亨致詞時表示，文策院以「推動臺灣文化內容產業的進步」為中心目標，成立三年多來，透過各種政策工具捲動投資動能，也提供多元內容開發助攻方案，而「TCCF創意內容大會」這條路徑則是聚集台灣優秀作品的舞台，並強化展會的B2B定位，讓國際買家發掘臺灣的精彩作品與提案，期許TCCF可以不斷進化成為臺灣文化內容的國際品牌，打造出全球內容產業找資金、找機會、找夥伴的內容交易平台。

文策院院長李明哲透過簡報分享2022 TCCF的強化與國際連結、導入多角度資源，以及推動跨域共創的三大強化重點；他表示，近年來隨著串流平台的興起、後疫情時代的產業洗牌，文化內容產業更需要積極開拓新的國際銷售管道，而台灣本身就有多元的文化與自由的創作環境，TCCF將扮演臺灣文化內容產業推手的角色，匯聚起國內外的專業人士與買家，讓具潛力的 IP 作品在國際指標市場展亮相，同時增加雙向交流的機會，替台灣的業者開拓更多元合作機會。

記者會中也邀請業者分享參與TCCF的產業觀點與實際成效，電影《孤味》製作人、彼此影業的共同創辦⼈陳郁佳與榮獲「坎城廣告節青年導演獎」，並將參與今年的提案大會的新銳導演李育丞，兩人皆表示，透過去年的TCCF獲得與國際級創作者連結的機會，期待在今年展會帶來更好的內容；預計在今年未來內容展帶來VR作品《天野喜孝VR美術館》的邦鼎科技創辦人吳雲中，以及「跨域舞台」的製作統籌紀柏豪，則分享跨域內容產製對於產業和創作者，如何打開更多商業應用的可能。

「2022 TCCF創意內容大會」展期自11月3日至13日，將在台北松山文創園區、台北文創大樓、誠品表演廳舉行。「創新展演-未來內容展」於11月3日登場，「內容交易市場」、「提案大會」、「國際趨勢論壇」於11月9日至11日展開，「創新展演-跨域舞台」將在11月11日至13日登場。