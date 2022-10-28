馬力歐（左起）、邱逸峰、楊鎮、李雪出席《流麻溝十五號》首映會。（牽猴子提供）

電影《流麻溝十五號》昨（27日）晚舉行首映會，連俞涵先前為了鍛鍊背肌而加入龍舟隊，龍舟隊的朋友們也已包場力挺，馬力歐在旁聽到後訝異地表示沒想到身材瘦小的連俞涵，私底下竟勤練肌肉，更搞笑自薦「那我可以演屈原嗎？」

連俞涵在片中與馬力歐有複雜的情感，她笑說看完戲後覺得對方演得太好，突然覺得很對不起馬力歐，反問自己是不是對他太壞了，她也不忘大讚「雖然戲份不多，但角色起承轉合真的很棒，前輩果然是前輩」，而她主演《茶金》大受好評，最終金鐘獎卻僅獲2獎，連俞涵笑說無論是入圍、得獎都不會看太重，重要的是與觀眾溝通。也非常喜歡阿翰、曾寶儀在頒獎典禮開場影片致敬該劇，並爆料曾寶儀是真的穿著她的戲服，「寶儀姊還說我太瘦了，讓她衣服都穿不下去」。

馬力歐則分享，自己在現場算是最年長的，加上自己的父親也是軍職，最接近當時的時空背景，所以很快就進入這個故事，希望沒有讓導演失望，更開心表示有聽到編撰教科書的老師想將這部電影的故事放入教科書中，「而且我前幾部作品都是坐辦公桌演戲，或是一直罵人，這次完全不同是表演，算是有深度」。《流麻溝十五號》將於今（28日）上映。