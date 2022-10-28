國家電影及視聽文化中心（國家影視聽中心）致力於電影文化資產的典藏、保存以及臺灣數位修復，特別選在聯合國教科文組織所訂定的「世界影音遺產日」，連續放映3場精彩的國內外數位修復經典之作，包含中心自主修復的《油麻菜籽》、台語經典片《流浪三兄妹》，與外國選片《銀翼殺手最終版》，昨（27）日舉辦「世界影音遺產日年度修復成果發表暨感謝儀式」。
影視聽中心董事長藍祖蔚先生說：「修復片的重映，讓人能夠回到第一次觀看時的感動。今天的放映，特別感謝張華坤製片的夫人余貞燕的授權與信任。中心更感謝大家看到我們持續的努力！讓更多人願意將留存的影片、史料，有機會可以在未來被看見。」影視聽中心膠捲修復組組長蔡孟均，接續分享中心年度數位修復成果，包含《油麻菜籽》、《小逃犯》、《高雄發的尾班車》等片。在收到捐贈的膠捲與拷貝片素材後，必須針對膠捲變形、脫色，甚至是霉斑破損的狀況小心處理，精細的以修復技術還給作品本身原有的光彩，並讓播映效果流暢如新。
《油麻菜籽》透過細膩的鏡頭，將台灣女性早期同時作為母親、作為妻子，面臨家庭問題的內心掙扎表露無遺。導演萬仁與演出《油麻菜籽》女主角的夫人蘇明明都表示：「將近40年之後再看到作品，拍攝時的回憶、跟劇組合作的珍貴片段都再次浮現在腦海！」演出關鍵角色的柯一正，當初被原著小說作者廖輝英鼓勵，「她當年在片場看到我就說我很像她爸爸，根本跟故事裡的形象完全相符，讓她難以置信。」笑稱選角十分成功，廖輝英也分享：「影片可以修復，人生不能重來。很感謝當時是有萬仁導演忠於原著拍攝，讓這個故事有另外一種的魅力跟精彩。」
而上週末甫結束的57屆金鐘獎，因陳亞蘭憑藉《嘉慶君遊台灣》成為史上第一位女性獲獎最佳男主角的紀錄，掀起一股歌仔戲的關注熱潮。對此歌仔戲電影《流浪三兄妹》的2位主角許秀年、戴佩珊也有感而發：「歌仔戲的魅力就是看演員用精緻扮相，唱作俱佳的演出動人劇情，這就跟一般的電影不一樣。」
活動特別邀請到本年度捐贈影視作品相關文物的貴賓到場受獎，感謝提供中心珍貴收藏、傳承台灣影視產業的歷史見證。紙風車執行長任建誠親抵現場，製作人「阿姑」周遊與老公李朝永作為代表致詞，2位提到：「從影60多年來，過去從劇本、錄影帶、劇照全數捐贈，畢生心血結晶交給影視聽中心，相信中心會好好代為保存，就覺得這些辛苦不會被遺忘，與白白浪費了。」
為響應「世界影音遺產日」，影視聽中心於本週末接續舉辦系列限定活動，邀請民眾一同歡慶，除了特別與高雄電影館合作，重回《八百壯士》取景地愛河畔舉辦數位修復版戶外放映會，更邀請當年掌鏡的林文錦攝影師出席映前座談。位於新莊的影視聽中心更從本周六（29日）上午開始的館舍導覽，到下午文創市集、蔡康永捐贈海報拍賣活動，接續夜間戶外放映。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。