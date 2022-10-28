影視聽中心董事長藍祖蔚與今年度捐贈與贊助中心文物的致詞代表人周遊「阿姑」與先生李朝永，開心合影。（國家影視聽中心提供）

國家電影及視聽文化中心（國家影視聽中心）致力於電影文化資產的典藏、保存以及臺灣數位修復，特別選在聯合國教科文組織所訂定的「世界影音遺產日」，連續放映3場精彩的國內外數位修復經典之作，包含中心自主修復的《油麻菜籽》、台語經典片《流浪三兄妹》，與外國選片《銀翼殺手最終版》，昨（27）日舉辦「世界影音遺產日年度修復成果發表暨感謝儀式」。

影視聽中心董事長藍祖蔚先生說：「修復片的重映，讓人能夠回到第一次觀看時的感動。今天的放映，特別感謝張華坤製片的夫人余貞燕的授權與信任。中心更感謝大家看到我們持續的努力！讓更多人願意將留存的影片、史料，有機會可以在未來被看見。」影視聽中心膠捲修復組組長蔡孟均，接續分享中心年度數位修復成果，包含《油麻菜籽》、《小逃犯》、《高雄發的尾班車》等片。在收到捐贈的膠捲與拷貝片素材後，必須針對膠捲變形、脫色，甚至是霉斑破損的狀況小心處理，精細的以修復技術還給作品本身原有的光彩，並讓播映效果流暢如新。

《油麻菜籽》透過細膩的鏡頭，將台灣女性早期同時作為母親、作為妻子，面臨家庭問題的內心掙扎表露無遺。導演萬仁與演出《油麻菜籽》女主角的夫人蘇明明都表示：「將近40年之後再看到作品，拍攝時的回憶、跟劇組合作的珍貴片段都再次浮現在腦海！」演出關鍵角色的柯一正，當初被原著小說作者廖輝英鼓勵，「她當年在片場看到我就說我很像她爸爸，根本跟故事裡的形象完全相符，讓她難以置信。」笑稱選角十分成功，廖輝英也分享：「影片可以修復，人生不能重來。很感謝當時是有萬仁導演忠於原著拍攝，讓這個故事有另外一種的魅力跟精彩。」

而上週末甫結束的57屆金鐘獎，因陳亞蘭憑藉《嘉慶君遊台灣》成為史上第一位女性獲獎最佳男主角的紀錄，掀起一股歌仔戲的關注熱潮。對此歌仔戲電影《流浪三兄妹》的2位主角許秀年、戴佩珊也有感而發：「歌仔戲的魅力就是看演員用精緻扮相，唱作俱佳的演出動人劇情，這就跟一般的電影不一樣。」

活動特別邀請到本年度捐贈影視作品相關文物的貴賓到場受獎，感謝提供中心珍貴收藏、傳承台灣影視產業的歷史見證。紙風車執行長任建誠親抵現場，製作人「阿姑」周遊與老公李朝永作為代表致詞，2位提到：「從影60多年來，過去從劇本、錄影帶、劇照全數捐贈，畢生心血結晶交給影視聽中心，相信中心會好好代為保存，就覺得這些辛苦不會被遺忘，與白白浪費了。」

為響應「世界影音遺產日」，影視聽中心於本週末接續舉辦系列限定活動，邀請民眾一同歡慶，除了特別與高雄電影館合作，重回《八百壯士》取景地愛河畔舉辦數位修復版戶外放映會，更邀請當年掌鏡的林文錦攝影師出席映前座談。位於新莊的影視聽中心更從本周六（29日）上午開始的館舍導覽，到下午文創市集、蔡康永捐贈海報拍賣活動，接續夜間戶外放映。