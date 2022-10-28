俄國鋼琴家齊柏絲坦第二個兒子安東．哥琛貝爾格（Anton Gerzenberg）第二次來台，這幾天他在台灣舉辦大師班，很受到學生歡迎，今（28日）也將舉辦他的在台首場獨奏會。

安東上一次來台已是12年前，當時他還是14歲少年，與哥哥丹尼爾同組二重奏，兩兄弟也在母親的音樂會上擔任特別來賓，而這次他專注於鋼琴獨奏，並為觀眾規劃了一系列曲目，他表示：「希望觀眾聽這些曲目時，可以找到鋼琴曲目發展的脈絡。」

安東出生於1996年，是第十五屆蘇黎世蓋扎．安達鋼琴大賽冠軍，他表示，恩師法國鋼琴家艾馬爾開啟了他對當代音樂演奏的喜愛，他喜歡在當代作品裡發掘新創意，「我學習到如何理解、演奏當代音樂，並傳達給觀眾。」

也因此，在曲目安排上他希望觀眾可以同時聽見當代作品和古典音樂的經典曲目，並以練習曲和幻想曲為主軸。安東表示，練習曲有很多發展模樣，「像徹爾尼的練習曲，是針對手指技巧的練習，不會作為音樂會曲目，而蕭邦的練習曲，每首有不同的性格、音樂性和表現力。」

特別的是，安東也將演奏韓國作曲家陳銀淑的《六首練習曲》，「這部作品很有拓展性，我最近在新加坡演奏時，有觀眾說聽起來像是派對一樣，是很有張力、生命力的美麗作品，在聲響上也容易親近。」

此外，安東還將演奏舒伯特《C大調流浪者幻想曲》作品760、斯克里亞賓《B小調幻想曲》作品28和蕭邦《十二首練習曲》作品25，他表示，從這些作品可以聽見不同的文化背景，也可從中聽見鋼琴曲目的發展軌跡。

值得一提的是，安東的哥哥丹尼爾也在28日抵台，準備參與安東在台的第一場獨奏會，之後也會留下來準備他自己的音樂會。

安東鋼琴獨奏會將於10月28日在台北國家演奏廳登場。