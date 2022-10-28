魏嘉瑩日前推出與同門歌手琳誼合作〈我不在意你曾經吻過誰〉對唱版，講的是不對等的愛戀，真的深愛的那一方對於只擁有那「在一起」的一秒都極其珍惜，為了這一秒即使知道沒有永遠仍然義無反顧如飛蛾撲火般的追求那份愛情。

兩人首次合拍MV，團隊特地找來黃中平導演，MV畫面既感傷又浪漫唯美，但兩人卻笑說印象最深刻的卻是打枕頭仗棉絮紛飛的場面，因為「羽毛吃到飽」。魏嘉瑩將感情中「飛蛾撲火」的心情寫在〈我不在意你曾經吻過誰〉歌裡，明知道對方的愛與自己的愛不對等，還是寧願撲向那注定不能永遠的絢麗愛情，即使只有感覺到對方的喜歡的那一瞬間，都義無反顧。

這首歌的靈感來源也十分突然，小魏笑說：「寫歌寫到一個瓶頸時，我都會找事情放鬆一下，這首雖然是情歌，卻是在我打遊戲的時候突然在我腦子裡冒出來的。」而為了讓這首歌有另外一種樣貌，她找了有好交情的琳誼來對唱，琳誼表示收到這首歌的時候，「覺得小魏是不是喜歡我，所以才找我合唱這首歌。」讓小魏哭笑不得。