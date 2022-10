自「CHING G SQUAD」單飛出輯發行個人首張創作專輯《SPREAD》的CHRISFLOW唐仲彣,近日推最新主打〈TURN IT OFF THE LIGHT〉竟是接近「18禁」的大膽求愛情歌。

歌詞如同歌名所述把「關燈做的那檔事」情境寫入歌中,其中像是「整個床在晃動」、「腰部發力、吵到隔壁鄰居」等充滿遐想的文字讓人聽了臉紅心跳,搭配CHRISFLOW擅長的Summer vibe 音樂風格呈現舒服輕快的曲風,整首歌讓人充分感受到戀愛時探索情愛的浪漫情懷。

他提及當初在寫歌的靈感來自於想起每對戀人們在相愛的過程中總有一段彼此想碰觸、探索的美好悸動,儘管已經單身一年多,有著雙魚座天性浪漫的他笑說:「談戀愛時最美好的一段無非是兩人要從『一壘』跑到『本壘』時彼此探索的過程,我把那份新鮮又刺激的感覺寫進歌中。」

被問到如此「遐想」的歌詞是否都來自親身經歷?他竟點頭笑說:「是『親身經歷』啊!是我被別人『吵』的親身經歷!因為之前大學租屋隔壁住了精力旺盛的情侶,有時候半夜回家都會聽到『熱情的聲響』,覺得很有趣。」