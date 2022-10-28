陷於戰火之中的烏克蘭近來形勢轉趨有利，日前還派安全部隊以叛國罪逮捕了烏克蘭知名的馬達西奇（Motor Sich）發動機製造廠廠長維亞切斯拉夫．博古斯拉夫（Vyacheslav Boguslaev）。該公司是全球頂尖的發動機製造商，從蘇聯解體、烏克蘭獨立後一直是俄烏之間主要矛盾之一，中國曾經想要買下馬達西奇以獲取其發動機製造技術，但因所託非人而落入貪腐、詐騙漩渦，後來因美中戰略競爭而遭美方阻撓撤銷交易，俄烏戰爭打了8個月其負責人又扯進叛國罪，數十年錯綜複雜的歷程極為荒唐離奇，令人拍案叫絕。

馬達西奇是前蘇聯最重要的航空發動機製造廠，蘇聯解體時陰錯陽差地劃入烏克蘭，成為俄烏之間主要矛盾根源之一，也對後來引發俄烏戰爭有極大影響。（圖／Motor Sich)

烏克蘭安全局23日發佈消息證實，在札波羅熱拘捕了馬達西奇廠長博古斯拉夫，他被控犯下叛國罪，隨即送往基輔候審。札波羅熱官員對媒體表示，博古斯拉耶夫今年83歲，他持下的馬達西奇在戰爭發生以來，持續向俄羅斯供應地面攻擊戰機與武裝直升機的發動機與重要零部件，將面臨最高無期徒刑的刑期。該廠另一名外貿部門主管涉嫌向另一個國家大量供應航空發動機，也遭到逮捕。不過，消息未透露這個神秘的國家是哪一個有需要大批量航空發動機的國家。安全局官員說，與敵國共謀或與合作可判處15年的徒刑。

烏克蘭馬達西奇發動機負責人維亞切斯拉夫．博古斯拉夫被以通敵叛國罪逮捕，83歲的他可能得在監獄內度過餘生。（圖／烏克蘭新聞網）

報導還說，2018年，烏克蘭安全局懷疑博古斯拉耶夫將公司50%以上的股份，以非法的形式出售給外國投資者。這些股票已被法院扣押，這筆違法交易涉及6家離岸公司與一名個人。報導雖未說明這些企業與涉案外國人的名字，但外界猜測可能指的是數年前積極想要購買馬達西奇公司的中國企業與一名投資界的知名詐騙犯。該投資案最後沒有成功，導致馬達西奇被烏克蘭收歸國有，外資也因此向馬達西奇求償45億美元的損失。

俄羅斯有許多款軍用航空發動機與直升機發動機都是馬達西奇製造與維護 ，對俄羅斯軍火工非常重要。 （圖／新浪網）

馬達西奇是位於札波羅熱知名發動機製造商，主要生產航空發動機與工業用燃氣渦輪機組，曾被視為蘇聯航空工業中最耀眼的明珠。蘇聯解體時札波羅熱劃規烏克蘭，仍持續向俄羅斯供應軍用與民用航空發動機，但銷售量大不如前，該公司產品同時銷往全球百餘個國家，但仍持續嚴重損，無法挽回昔日的榮光。直到2014年俄羅斯併吞克里米亞後，烏克蘭禁止馬達西奇向俄羅斯出口發動機，失去了最大客戶，馬達西奇立即陷入困境，幾乎到了要破產的地步，因此才想到引入外資，當時最積極的就是擁有大量資金、又迫切需要航空發動機技術的中國。

天驕航空是內蒙古自治區政府成立於2017年的民航企業，註冊資本金30億元人民幣，從事支線航空客貨運業務，成立才5年就宣告破產。（圖／微信@天驕航空）

豈料屋漏偏逢連夜雨，馬達西奇當時找上的是一家靠投資詐騙暴得名聲的中國信威集團，該集團負責人王靖很了解中國對發動機產業與技術的需求，為了併購馬達西奇成立了北京天驕航空投資公司，並在大陸掀起一陣併購馬達西奇的投資風潮，四處招攬投資者加入，據估計前後共騙取了數百億人民幣的資金。

馬達西奇急於找人投資，不幸找上的是一家靠投資詐騙暴得名聲的中國信威集團，集團負責人王靖為了併購馬達西奇成立了北京天驕航空投資公司。（圖／新浪網）

王靖原本只是北京昌平縣開設三溫暖洗浴中心的混混，學歷與其他經歷不詳。他在2011年進入由中國央企大唐電子幾位留美歸國青年成立的信威集團，並靠著吹牛拍馬的功夫升任公司高層，他在柬埔寨虛設公司的方式製造假交易，炒作公司的身價以招攬投資者入局。對外號稱在尼加拉瓜、柬埔寨、俄羅斯等十餘個國家設立多達65家企業，多樣化的投資獲得巨額利潤，聲稱計劃投資開鑿尼加拉瓜運河與麻六甲運河、修建克里米亞深水港、購買馬達西奇發動機公司、併購以色列衛星公司等等，動輒都是數十億美元的天王級交易，並推動在香港證交所上市。

烏克蘭的馬達西奇曾是前蘇聯最重要的航空發動機製造廠，曾被稱為「動力沙皇」，其發動機技術正是大陸目前最迫切需要的國防技術。（圖／Motor Sich)

王靖的牛皮吹了幾年，撈了大筆地方政府、國有企業與投資人的錢，而馬達西奇找上的卻正是這種投資騙子的角色。由於馬達西奇是軍工企業，美國一直防著中國來收購，暗中盯緊投資談判進度並進行調查，就在最後收購案送進烏克蘭政府時，美國把中方投資背景以及馬達西奇高層貪污並與中方投資者勾結的內情攤開給澤倫斯基，烏克蘭政府因而否決了收購案，並決定將它收歸國有。

澤倫斯基否決了陸企收購馬達西奇案時，曾想轉給土耳其接手，但未能成功。圖為馬達西奇廠房作業區。（圖／新華網）

收購馬達西奇案破局後，王靖靠著關係與金錢買通媒體與網路大V，宣傳美國為了打壓中國阻撓收購案，並聲稱要向烏克蘭求償45億美元，包括過去投入以股票為質押的資金及併購過程的各種費用。當時正是川普執政末期，美中關係日趨緊繃，就在大陸媒體界及輿論聲討美國打壓中國的激情下，王靖悄悄地帶著大量騙來的財富消失無蹤，留下大片的爛攤子、倒楣的貪腐官員與血本無歸的投資人。

馬達西奇收購案的烏方代表博古斯拉耶夫根本並不在意中方到底是誰來收購，收購方對他或馬達西奇來說只是個過路客，他真正在意的是普丁何時拿下馬達西奇。 （圖／新浪網)

這項馬達西奇收購案的烏方代表就是博古斯拉耶夫，他如何看待王靖與他的天驕投資集團尚不得而知，從後來事情發展觀察，博古斯拉耶夫並不在意，王靖對他或馬達西奇來說只是個過路客，他真正在意的是普丁，他也了解普丁最終會把馬達西奇這個重要的戰略企業搶到俄羅斯手中。所以收購案只是個過渡時期的把戲，就算當時澤倫斯基同意了，在收購案尚未完成前，普丁就會動手攻打烏克蘭，並佔領馬達西奇所在的烏東地區。至於一心想要收購馬達西奇以發展航空發動機工業的中國，別說接洽收購案的是個騙子，就算是正常的生意人，中國也不可能拿下馬達西奇，因為這是普丁的囊中之物，根本容不得中國染指。

現在詐騙犯跑了 ，叛國賊入獄了，這場航空發動機爭奪戰終於暫告一段落。被戰爭炸壞了的馬達西奇可能要很多年才能恢復元氣，中國與俄羅斯顯然已無望再搶到這塊奶酪了。