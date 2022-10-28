華爾街股市主要指數今天在投資人消化多家大企業財報之際，收盤漲跌互見。那斯達克指數因臉書母公司Meta的疲軟表現而下挫，道瓊工業指數則收高。

道瓊工業指數上漲194.17點或0.61%，以32033.28點作收。

標準普爾500指數下跌23.30點或0.61%，收3807.30點。

科技股那斯達克指數挫跌178.31點或1.63%，收10792.68點。

費城半導體指數下滑35.74點或1.50%，收2340.60點。（譯者：楊昭彥）1111028