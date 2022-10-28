【愛傳媒簡秀枝專欄】當代藝術家的作品深度，就是要貼在大時代中，反應出那個時間的人事物，在21世紀的初期，病毒與疫情，是舉足輕重的角色，可說打亂全世界的作息，也奪走無數人生命，令全世界，深受其害，聞疫色變。

但在當代藝術家眼中，可說是天上掉下來的禮物，在全世界手忙腳亂，互相推諉卸責，甚或看到疫情奪走生命的生離死別，以及醫護人員，不眠不休、嚴守崗位，築起健康防護線，還有台灣下午2點準時的衞福部疫情指揮中心的現場直播節目。究竟要順時中（鐘），還是逆時中，台灣有著熱鬧的辯論。

走過一甲子歲月的郭博州（1960-），忖時度勢，感受敏捷，他決定以畫筆，參與疫情大作戰，守著疫情指揮中心的數字起伏，守著指揮官陳時中的表情變化，逐一消化，轉譯成當代藝術語彙，一天一畫，像為全民書寫生命日記一樣，喜怒哀樂，盡在其中。

郭博州出生於台南，畢業於紐約藝術大學藝術研究所。現任國立台北教育大學人文藝術學院院長丶藝術與造形設計學系所；藝術跨域整合博士班專任教授、台灣美術院院士及台灣今日畫會會員，今年8月1日開始，擔任教育大學北師美術館，可說，學術論述、創作實務，以及藝術行政兼具，圓熟老練的藝術家。

郭博州擅長運用多元的表現手法，通過情系台灣丶逸游世界的創作理念，試圖傳遞傳統與現代的遇合丶東方與西方的對話，同時恣意使用蒙太奇的拼貼手法，把生活的片斷或實物引入作品中，從不同時空背景的圖像重新組合丶拼貼，讓畫面充滿幽默和豐富的疊像之美，同時擁有異想天開的想像力，呈現出詩一般的意象。

值得一提的是，郭博州是已故華人藝術家趙春翔（1910-1991）在台北師範大學短暫任教期間的入室弟子，同時因為課堂上表現傑出，深得趙春翔喜歡，乃資助他赴美深造，取得紐約藝術大學藝術研究所的碩士學位，同時在紐約大熔爐，增長見識與眼力。

趙春翔晚年在紐約，身受妄想迫害症所苦，有如「再世父子緣」的郭博州，經常在天寒地凍中，奔赴紐約96街的趙春翔居所照顧，也因此成為趙春翔創作及淒苦晚年的見證人。

經歷這樣的隔代情誼，郭博州不但吸收趙春翔創作上的日月精華，同時，也培養了他悲天憫人，人道關懷的柔軟心思，對他日後創作，助益良多。

這回篩選疫情期間的豐富創作，積累成《疫情一百》，力透紙背，有如全世界的悲情臉譜，作品類後的驚恐、苦難、絕望、助禱與救贖，盡在其中，力撼江山，令人動容，把當代藝術守門員的重責大任，一肩挑起。

撫畫思疫情，點滴在心頭！

作者為典藏雜誌社社長

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