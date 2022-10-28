國道三號北上大溪龍潭路段，今（28日）凌晨1時左右發生一起車禍，一輛白色轎車疑似與他車發生碰撞後，失控撞向路肩護欄打轉，車上一名女性噴飛落地，當場失去生命跡象送醫搶救。國道警方表示，這起車禍只有一名傷者送醫救治，其餘都輕傷沒有大礙，已查扣行車紀錄器，並調閱監視器釐清這起事故。
這起車禍當時疑似3輛車在車道發生碰撞，白色轎車失控撞向外側路肩護欄高速打轉，車內女子疑似沒有繫上安全帶被噴出車外，倒臥內側車道，救護人員抵達時已無生命跡象，經現場CPR急救後送醫。
國道三號北上大溪龍潭路段，今（28日）凌晨1時左右發生一起車禍，一輛白色轎車疑似與他車發生碰撞後，失控撞向路肩護欄打轉，車上一名女性噴飛落地，當場失去生命跡象送醫搶救。國道警方表示，這起車禍只有一名傷者送醫救治，其餘都輕傷沒有大礙，已查扣行車紀錄器，並調閱監視器釐清這起事故。
這起車禍當時疑似3輛車在車道發生碰撞，白色轎車失控撞向外側路肩護欄高速打轉，車內女子疑似沒有繫上安全帶被噴出車外，倒臥內側車道，救護人員抵達時已無生命跡象，經現場CPR急救後送醫。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。