國道三號北上大溪龍潭路段，今（28日）凌晨1時左右發生一起車禍，一輛白色轎車疑似與他車發生碰撞後，失控撞向路肩護欄打轉，車上一名女性噴飛落地，當場失去生命跡象送醫搶救。國道警方表示，這起車禍只有一名傷者送醫救治，其餘都輕傷沒有大礙，已查扣行車紀錄器，並調閱監視器釐清這起事故。

這起車禍當時疑似3輛車在車道發生碰撞，白色轎車失控撞向外側路肩護欄高速打轉，車內女子疑似沒有繫上安全帶被噴出車外，倒臥內側車道，救護人員抵達時已無生命跡象，經現場CPR急救後送醫。