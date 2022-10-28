2024年總統大選藍綠將派誰出戰，頗受外界關注，至於總統蔡英文到底挺誰？台師大教授曾冠球認為，誰能讓對蔡英文安全下莊，而不會讓她在卸任後遭到官司追殺，蔡英文就會支持誰，以及那人能否能延續她的路線。

曾冠球今(28日)接受香港媒體《中評社》專訪時表示，民進黨不見得人人都想選贏年底選戰，如果贏了，仍由蔡英文繼續強勢領導，一切都不會改變。但如果選輸，權力會重新分配。

曾冠球認為，副總統賴清德有意爭取2024，目前他雖然到處站台，但是不清楚他私底下有沒有賣力動員。因為年底選舉若大贏，對想選2024又沒有掌握行政資源的人不利。

曾冠球舉例表示，如果年底選戰，民進黨只剩下台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣等4縣市，那就是大敗，蔡英文恐會依照慣例辭去黨主席職位；如果桃園市或是新竹市輸了，也算是蔡英文輸，因此這兩縣市是指標，蔡英文有輸不得的壓力。

針對2024，曾冠球認為，對蔡英文來說，支持誰才能讓她安全下莊，而不會讓她在卸任後遭到官司追殺，以及能否延續她的路線，這兩方面都是蔡英文考量2024要挺誰的因素。

曾冠球指出，賴清德、行政院長蘇貞昌都在積極爭取蔡英文路線，就是要讓蔡英文認為他們不會構成麻煩，這樣權力分配就會呈現均衡狀態。如果年底選不好，均衡狀態就被打破，就會上演權力重新分配的戲碼。