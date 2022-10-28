捷運萬大中和樹林線橫跨台北市、新北市，歷經多次環評，5度闖關失敗，最後在2011年動工，完工後不僅可整合北北桃都會區的運輸效益，新北市民將可以在新莊線迴龍站及板南線土城站轉乘，雙北市核心區通勤時間將縮短30分鐘。但萬大線動工後，沿線居民對地層下陷及房屋龜裂問題抱怨連連，此外，周遭的交通堵塞、噪音、震動等問題也深深影響附近住戶居住品質及安全。

本刊調查，今年6月，捷運萬大線施工現場因為連日豪雨導致地層下陷，附近住戶找上議員陳情，指控萬大線施工造成地層下陷，台北市府卻沒有妥善處理，導致騎士疑似因為路面不平自摔身亡。

同時在台北市議員會勘當日，發現萬大線的地下自來水管線破裂，導致水流如瀑布般，狀況出現超過6天仍沒有相關單位前往處理，而當時捷運工程局出面滅火，坦承地面落差多達13公分，並表示因為連日降雨及自來水管漏水、潛盾機鑽土才導致地層下陷。

除了地層下陷爭議外，由於「LG11站」將彎進土城國小旁的公園，預計將移植超過百棵老樹，同時捷運施工產生的噪音，更影響國小學童上課，讓許多家長赴新北市府陳情。

陳姓屋主帶著本刊到屋外的人行道查看，原本平坦的路面如今也變得凹凸不平。（圖／趙世勳攝）

此外，隨著萬大線施工，需要封閉多處車道進行施工，也導致附近住戶交通不便，而封閉車道導致的交通黑暗期，同時影響周遭商家生計，不少店家因此倒閉。

相關資料顯示，捷運萬大線中，新北市中和樹林線橫跨台北市、新北市，標案分成2期招標，據了解，第1期的捷運萬大中和線目前進度已達62％，預計將會在2026年中旬通車，第2期的捷運樹林線則分為土城段、樹林段兩個區段標，樹林段路線全長6.6公里，設有8座車站，全程採高架的方式興建。

萬大線完工後，將串起國父紀念館、萬華、中和、樹林交通網絡，大幅減少台北市、新北市雙向通勤時間，縱然萬大線工程完工後利大於弊，但仍需評估帶來的風險、社會成本，別因為交通便利，犧牲部分居民的居住正義。

對此，台北市議員徐立信表示，捷運萬大線動工以來引起許多民怨，不論是地層下陷、交通壅塞、破壞綠地，只盼市府興建交通建設時，能為當地住戶多想想，別讓交通發展，犧牲當地居民權益。

對此，捷運局第二區工程處工務所劉主任指出，對於地層下陷事件，確實有接到住戶陳情，也有議員多次關心，「有損害的建物距離捷運大約100、200公尺，已經跨越施工影響線範圍。」劉主任表示，經過多次會勘，目前判斷地層下陷與捷運興建無關。

台北市議員徐立信表示，希望市府在推動交通建設的同時，也要考量住戶居住權益。（圖／黃耀徵攝）

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