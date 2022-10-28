前總統府發言人丁允恭擔任高雄市新聞局長時，與女記者在辦公室發生3次性行為，又在臉書公開與她的合照，懲戒法院一審認定丁只有行為放蕩輕率無性騷擾，將他判決撤職並停止任用2年，監察院上訴後，丁否認性騷擾，二審今（28日）下午3點將對他作成終局判決。

另丁的蔣姓妻子認為，一審已經認定照片沒有性意味，並不構成性騷擾，但監察委員卻認為照片涉及環境性騷擾，仍持續上訴追殺，丁已完全退出政壇，這2年來她和丁身心俱疲，不得安寧，對女記者提告求償1元，目前台北地方法院審理中。

本案是因丁男在2013年10月與嚴女訂婚，他因職務之故認識該名記者，2014年11月間，他與對方交往後，在新聞局長辦公室與她發生性行為3次，在職務宿舍發生性行為1次，她並曾墮胎2次。

2017年2月間，她因北上工作與另名男子結識並交往，女方想要與她分手，但丁為了挽回她，竟在臉書上傳他與Y女的親密合照，雖然10分鐘後即下架，但已遭人截圖，媒體圈許多人都因此知道丁與她交往過。

她擔心丁再流出其他私密照，曾要求對方刪除，丁的行為造成她後續工作上的困擾，經監察院彈劾後，懲戒法院第一審認定丁在辦公室性行為、放蕩輕率，但他張貼的合照裡，兩人衣著整齊，女生投靠在丁的肩上，照片看不出有性意味或性別歧視意涵，沒有性騷擾。