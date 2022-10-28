美國總統拜登政府今天公布任內首份國防戰略，點名中俄為美國安全帶來危險挑戰。報告指出，中國大規模擴大核武，目標在2030年前擁有至少1000枚核彈，其對台灣挑釁行徑也恐導致誤判。

美國國防部3月以機密形式遞交「國家防衛戰略」（National Defense Strategy）給國會，當時對外僅公布2頁摘要，直到今天才發布近80頁的解密版內容，供外界瀏覽。

新國防戰略聚焦中國、俄羅斯威脅，中國被定位成美國「最重要的戰略競爭對手」（most consequential strategic competitor），俄國則是「嚴重威脅」（acute threats）；即便恐怖威脅持續存在，新戰略指中俄對美國安全造成更危險的挑戰。

在中國部分，新戰略表示，美國國安最全面及嚴重的挑戰，來自於中共透過脅迫、日益武斷的行為，試圖重塑印太區域和國際體系，以使其符合自身利益和威權目標。北京也利用自身經濟影響力和軍事實力，脅迫區域鄰國。

不僅如此，新戰略說，北京對台灣日益挑釁的言論、日益脅迫的行為，不只破壞區域穩定，也恐導致誤判，威脅台海和平及穩定；中國類似破壞穩定行徑也出現在東海、南海及沿著「中印實際控制線」（Line of Actual Control）。

新戰略指出，除了擴大傳統軍隊，中國人民解放軍快速推進及統整其太空、太空反制、網路、電子和資訊戰能力；北京也展開大規模核武擴大、現代化及多元化工作，可能計劃在2030年前擁有至少1000枚核彈。

針對俄羅斯，新戰略表示，近期事件發展顯示，俄國對美國造成嚴重威脅，其政府無視鄰國主權獨立，試圖用武力改變邊界、重建過去帝國勢力範圍，包括對烏克蘭發動戰爭。

新戰略憂心指出，雖然中俄利益不同，兩國過往的不信任也可能限制他們之間的政治軍事合作，但中俄關係廣度持續增加；若美國與兩者之一爆發危機或衝突，另一國可能在全球滋事，讓美軍陷入兩難。

為因應上述威脅，新戰略提出3大策略，包括聯合盟友建立「整合性威嚇」（integrated deterrence）、透過日常軍事活動（campaign）取得並維繫軍事優勢，以及為未來美軍聯合部隊打造持久優勢。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在新戰略文件中引述拜登表示，世界正活在「決定性的10年」，但美國從不畏懼競爭，遇到困難挑戰也不會退縮，尤其是攸關國家利益及價值之際。（編輯：周永捷）1111028