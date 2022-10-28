繼遠百信義開出首店後，瓦城集團旗下「1010湘食堂」第二間店進駐重新開幕的SOGO百貨高雄店並於今（28）日開幕，把創新「湘」味帶進南台灣。

「1010湘食堂」以極具質感的食堂風格營運，翻轉傳統湖南菜印象，創造新穎的用餐體驗，引領顧客感受鹹、鮮、酸、香、麻、辣的豐富味覺饗宴，呈現「新湘菜、真功夫」。在眾多美味料理當中，最受顧客喜愛的包含燒煮入味又維持彈牙口感的「臭豆腐肥腸阿干鍋」，藉由40種香料帶出獨特酥香與鹹辣滋味的「仙孜然肋排骨」，多重口感與香氣交織而成的「松子牛肉年糕」，選用100%鮮蝦泥的「棒棒蝦」，以及至今已有千年歷史的「安仔雞」。多道人氣招牌菜色結合傳統風味與當代潮流，不僅獲得老饕喜愛，也讓更多年輕人愛上湘菜，

歡慶SOGO百貨高雄店開張，「1010湘食堂」特別祭出「高雄市民禮」與「SOGO會員限定禮」兩大優惠。11月1日至11月30日平日期間，憑高雄市身分證內用或外帶消費滿1200元，即贈經典湖南家常菜《辣椒炒蛋》乙份，SOGO會員內用消費滿1200元，出示SOGO APP會員卡則贈散發鮮甜甘蔗香的「甘蔗青茶」2杯。除此之外，開幕期間更推出「酥炸口水雞」、「宮保雞丁」及「超級麻婆豆腐」三道限定新菜，期待藉此吸引在地民眾前往嚐鮮，更為三多商圈注入餐飲新氣象。