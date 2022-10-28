國際刑警組織（Interpol）近日表示，他們正在為線上沈浸式體驗環境帶來的風險預做準備，同時警告「元宇宙」（metaverse）可能催生新型態犯罪並助長現存不法行為。
Interpol技術與創新部門執行董事奧貝羅伊（Madan Oberoi）接受路透社訪問時表示，會員國對於元宇宙可能帶來的犯罪事件表達擔憂，且正在積極尋求防範方法。
奧貝羅伊表示：「這種新媒介可能帶來新的犯罪類型，部分現有犯罪可能透過這種媒介達成並提升至新水平。」
國際刑警組織（Interpol）近日表示，他們正在為線上沈浸式體驗環境帶來的風險預做準備，同時警告「元宇宙」（metaverse）可能催生新型態犯罪並助長現存不法行為。
Interpol技術與創新部門執行董事奧貝羅伊（Madan Oberoi）接受路透社訪問時表示，會員國對於元宇宙可能帶來的犯罪事件表達擔憂，且正在積極尋求防範方法。
奧貝羅伊表示：「這種新媒介可能帶來新的犯罪類型，部分現有犯罪可能透過這種媒介達成並提升至新水平。」
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